Dolly Parton revela segredos únicos para se manter em forma aos 77 anos de idade

Considerada um ícone no meio da música country, Dolly Parton esteve em um evento em Londres, na quinta-feira (29), a fim de divulgar seu novo álbum de rock e suas parcerias. Durante o bate-papo, a famosa revelou seus segredos para se manter em forma aos 77 anos de idade.

A quantidade moderada de exercícios, acompanhamento médico e dieta pobre em carboidratos são alguns meios utilizados pela cantora, a fim de se manter saudável e em forma.

“Eu odeio exercícios, como eu odiava a escola. Eu assisto minha dieta o melhor que posso. Eu tento fazer pouco carboidrato, mas se vejo algo que quero comer, eu como, pois sou um porco no coração. Mas exercício, eu odeio, odeio, odeio. Apenas faço meus agachamentos”, contou a dona do hit ‘Jolene’.

Novos horizontes artísticos

Aos 77 anos de idade, Dolly Parton revelou que seu primeiro álbum de rock, ‘Rockstar’, é um dos melhores e mais divertidos em que trabalhou. A estrela do country contou com a colaboração dos ex-Beatles Paul McCartney e Ringo Starr, os cantores Elton John e Sting e também com a afilhada, Miley Cyrus, para gravar o álbum a ser lançado no dia 17 de novembro deste ano. O trabalho conta com nove músicas originais e 21 covers.

“Isso foi uma coisa completamente nova para mim e eu realmente coloquei meu coração e minha alma nela e gosto de pensar que foi um dos meus melhores trabalhos”, revelou.

“Fui para lugares que eu nem sabia que iria... foi uma alegria para mim. Eu tenho que dizer, foi uma das coisas mais divertidas que eu já fiz”, continuou.

Além de revelar estar trabalhando para fazer um musical de sua vida na Broadway, a cantora acordou seu desejo de experimentar o gênero musical gospel.

“Eu realmente quero fazer algo grande... algo mais edificante... Na minha idade, você pensa sobre o que está acontecendo no mundo e pensa: ‘Não vou ficar aqui tanto tempo’, então eu quero deixar algum tipo de mensagem.”