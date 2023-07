Astrônomos em alerta: o ‘máximo solar’ pode se antecipar para 2023 e gerar intensas erupções na estrela maciça

Astrônomos e cientistas em geral estão em alerta observando o comportamento do ciclo solar. Nossa estrela massiva registra um comportamento que normalmente se repete a cada 11 anos, e embora não tenha completado o prazo há uma eventualidade que mantém os especialistas em alerta.

Trata-se do Máximo Solar, o ponto mais alto em que o Sol registra mais manchas durante todo o ciclo. Este evento costuma ocorrer no sexto ou sétimo ano do processo. No entanto, para este atual, o número 25 desde que os astrônomos estudam a estrela massiva, a questão pode ser antecipada.

O ciclo solar número 25 começou em 2019. À medida que o tempo passa, manchas são registradas na estrela massiva que determinam a intensidade que ela vai ganhando com sua atividade magnética.

LEIA TAMBÉM: WhatsApp está desenvolvendo nova função para transferir históricos de bate-papo entre dispositivos

Estudos têm determinado que quanto mais manchas, maior é a intensidade e o ponto máximo deste ‘Máximo Solar’ pode ocorrer em 2023 ou no máximo em 2024. As manchas solares são áreas escuras na superfície do sol que estão associadas a intensas atividades magnéticas.

O Máximo Solar tem implicações na Terra, pois as erupções solares e as EMC (erupções solares e ejeções de massa coronal) podem afetar as comunicações, os sistemas de navegação e as redes elétricas de todo o planeta. Além disso, as partículas solares podem interagir com a magnetosfera da Terra e produzir auroras nas regiões polares.

Aurora Borel no norte do Canadá Foto: Aurora Village

É importante destacar que o último Máximo Solar ocorreu em julho de 2014, e desde então, o Sol esteve em uma fase de baixa atividade.