Um estranho iPhone de apenas 4GB de memória poderia ser vendido por mais de 100 mil dólares? O que o torna especial?

Apesar de ser um dos celulares mais caros do mercado, com base na sua qualidade inquestionável, os iPhones estão entre os equipamentos mais vendidos em todo o mundo. No entanto, esse custo geralmente não ultrapassa a casa dos US$ 1.500. O que há de especial nessa edição que uma casa de leilões está vendendo um aparelho que pode chegar a US$ 100.000 (o equivalente a R$ 479 mil na cotação de hoje), segundo estimativas do leiloeiro.

Trata-se de um iPhone, o celular icônico da Apple, em uma versão original de 4GB de memória. A leilão é realizado pela casa LCG Auctions, segundo a notícia Gizmodo.

O que faz deste aparelho algo tão especial é que ele é a primeira versão lançada pela Apple, antes de começar a vender o de 8GB, que rapidamente ganhou maior popularidade entre os usuários de smartphones.

Na verdade, logo após esse fenômeno, o aparelho 4 GB saiu de circulação e, portanto, tornou-se uma espécie de fóssil da tecnologia que os paleontólogos digitais querem encontrar.

Na época, esses celulares não ultrapassavam os 500 dólares. E são realmente estranhos e difíceis de encontrar em bom estado. Esta versão que a casa de leilões colocou à venda tem os selos originais em perfeito estado; nunca foi tirado de sua caixa original.

A leilão estava programado para esta sexta-feira, 30 de junho e o lance inicial para o leilão era de US$ 10 mil. A última vez que a LCG Auctions realizou um leilão com um item da Apple foi com um iPhone como este, mas de 8 GB, que foi vendido por 63 mil dólares.