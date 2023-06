De parar o trânsito: 4 perfumes para você se sentir um mulherão

Se para você perfume bom é perfume chamativo, então preste atenção nos aromas a seguir.

‘De parar o trânsito’, essas fragrâncias importadas vão te fazer se sentir um mulherão e render vários elogios por onde você passar. Confira!

Lady Million Empire - Paco Rabanne

Lançado em 2019, Empire é uma versão mais frutada do clássico Lady Million, sonho de consumo de muitas mulheres.

As notas de topo são Groselha Vermelha, Laranja e Essência de Néroli. As notas de coração são Ameixa Mirabelle, Magnólia, Osmanthus e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Conhaque, Patchouli e Almíscar Branco.

Flower by KENZO Red Edition

Um perfume cítrico e floral, que se encaixa muito bem no dia-a-dia.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes masculinos nacionais que se destacam atualmente

Suas notas de topo são Mandarina Sanguínea, Bergamota e Laranja, seguidas de notas de coração em Jasmim-Manga, Ylang Ylang, Jasmim, Flor de Laranjeira e Pêssego e as notas de fundo em Baunilha, Almíscar Branco, Sal Marinho e Patchouli.

Black Opium - Yves Saint Laurent

Outro clássico da perfumaria feminina importada, Black Opium é uma fragrância potente, ideal para encontros ou baladas.

Pera, Pimenta Rosa e Flor de Laranjeira são as notas de topo, seguidas por Café, Jasmim, Amêndoa Amarga e Alcaçuz no coração e Baunilha, Patchouli, Madeira de Cashmere e Cedro no fundo.

L’Interdit - Givenchy

As notas de topo deste perfume são Pera e Bergamota. As notas de coração são Tuberosa, Flor de Laranjeira e Jasmim Sambac e as notas de fundo são Patchouli, Baunilha, Ambroxan e Vetiver.

A lista foi retirada do site ‘Beleza na Web’.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 5 perfumes femininos BARATÍSSIMOS e com alto poder de fixação e projeção

⋅ Esses são os melhores contratipos do perfume Bleu de Chanel

⋅ Perfumes compartilháveis perfeitos para todos os gêneros