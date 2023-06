ChatGPT revela qual é a descoberta mais surpreendente já feita sobre a inteligência animal

A inteligência animal tem sido objeto de estudo há décadas e, embora nem todas as espécies possuam as mesmas habilidades cognitivas, os cientistas continuam desvendando os mistérios da mente animal. Recentemente, um avanço surpreendente chamou a atenção da comunidade científica: o uso de ferramentas por parte de certos animais, algo que foi destacado pelo ChatGPT.

Este achado desafia a noção de que o uso de objetos externos para alcançar metas específicas é exclusivamente humano. A Inteligência Artificial (IA) destacou o uso de ferramentas como a descoberta mais impressionante no campo da inteligência animal.

Para avaliar a inteligência dos animais, os cientistas usam várias métricas, como testes de resolução de problemas, memória, aprendizado, comunicação, linguagem e habilidades sociais. No entanto, o uso de ferramentas destaca-se como uma capacidade impressionante.

As espécies mais avançadas

Entre as espécies que demonstraram habilidades notáveis no uso de ferramentas, os chimpanzés estão no topo da lista. Estes primatas demonstraram um manejo sofisticado de objetos para alcançar seus objetivos.

Na década de 60, a primatóloga Jane Goodall observou como os chimpanzés usavam galhos para extrair cupins de montes e consumi-los posteriormente. Esse comportamento revelava uma capacidade de planejamento e adaptação surpreendente nesses animais.

Outra espécie notável no uso de ferramentas são corvos, considerados aves altamente inteligentes. Em um estudo publicado em 2002 na revista Science, foi relatado que os corvos da Nova Caledônia usavam ferramentas, como ganchos fabricados com galhos, para obter sua alimentação. Essas aves demonstraram uma habilidade impressionante para extrair insetos de buracos nos troncos das árvores.

Representação (Imagem de Alexa por Pixabay)

Mesmo polvos, apesar de serem animais invertebrados, demonstraram habilidade no uso de ferramentas. Em um estudo publicado em 2009 na revista Current Biology, os pesquisadores documentaram a capacidade do polvo veteado (Amphioctopus marginatus) de usar cascas de coco como abrigo portátil. Estes animais surpreendentes coletavam e transportavam cascas de coco para se protegerem e se camuflarem dos predadores.

Por fim, as lontras marinhas deixaram os cientistas perplexos com sua habilidade de quebrar conchas de moluscos usando pedras. Esta conduta foi observada em diferentes populações de lontras marinhas em diferentes partes do mundo.