As revelações desta sexta-feira (30) para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

As revelações desta sexta-feira (26) para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Libra

A Justiça

Existem circunstâncias que te levam ao limite, mas é você quem estabelece as condições do que deseja para sua vida, por isso a melhor atitude diante de conflitos. Não deixe que energias negativas condicionem suas decisões. Você está animado com alguém que parece querer apenas passar algum tempo com você. Se for assim, não vale a pena continuar. Tenha paciência que o amor logo baterá às portas do seu coração. A família também precisa do seu apoio, então dê carona para eles sentirem a sua presença.

Escorpião

A morte

Esta carta fala sobre mudanças e transformações que você deve assumir com integridade e que não deve fraquejar nos momentos difíceis, pelo contrário, você precisa de força e coragem para enfrentar todos os desafios que estão por vir. Você tem liderança, determinação e vontade de resolver e isso basta. Não deixe que as experiências de relacionamento do passado estraguem o atual . Você deixa os problemas emocionais que geraram essas memórias e as apaga da sua mente.

Sagitário

Temperança

Existem alguns inconvenientes no local de trabalho que você vai resolver, mas deve andar com cuidado e muita firmeza, porque senão encontrará milhares de obstáculos que não o deixarão seguir em frente. Existem documentos que você deve providenciar porque em breve você terá que tomar uma decisão e em terras distantes. A carta da Temperança diz que tudo ficará bem se você seguir as recomendações. Você é possessivo e isso pode ser muito bom na cama, mas no dia a dia, na rotina da convivência, pode causar sérios problemas.

Capricórnio

O diabo

Tenha cuidado com os passos que vai dar a nível profissional porque qualquer decisão pode gerar um conflito. Há alguém por perto que esta semana avisa sobre algumas traições e a possibilidade de mudar o rumo de alguns negócios. Correr riscos sem pensar não é uma boa decisão. Você está sexualmente aberto a novas experiências e isso fará com que ambos se conheçam, conversem e sejam honestos sobre o que cada um gosta no jogo do amor. Mas da paixão ao tédio há apenas um passo, então tome cuidado com a devassidão.

Aquário

A estrela

A carta informa que está tudo bem, que os negócios estão caminhando com boas perspectivas. Também avisa que você precisa de um momento de paz, que merece aproveitar a vida, que nem tudo é trabalho e rotina diária, e que se sua atitude for positiva, tudo vai sair do jeito que você quer. Essa relação que começou como um jogo de muita sensualidade, os prendeu de uma forma que agora seus corações não conseguem escapar um do outro. Aproveite esses momentos maravilhosos e agradeça com amor.

Peixes

A lua

Existe uma verdade que você se recusa a aceitar e infelizmente deve assumi-la. Agora vire essa página da sua vida e prepare-se para o novo. É o que esta carta recomenda para sair do desespero e ouvir a sua intuição . As oportunidades profissionais estão aí, basta olhar em volta e com a melhor atitude avaliar o que mais lhe convém. Não deixe que a rotina e o desânimo acabem com seu relacionamento. Acorde, seja criativo, busque a intimidade, abrace, sinta, se emocione porque eles precisam daquele contato físico que consolida os casais sobre as adversidades.

Com informações do site Nueva Mujer