As revelações desta sexta-feira (30) para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Áries

O imperador

É a última semana de junho e você deve se mobilizar para resolver algumas questões profissionais e se organizar para que o trabalho flua. Você resolverá qualquer conflito rapidamente porque precisa que o ambiente seja o melhor para o desenvolvimento de outras atividades. Você tem uma força incomum que o levará a agir e liderar. A carta também informa que você está emocionalmente muito bem para consolidar sua vida de casal. Não atrase o assunto porque é um trem que passa e você não pode deixá-lo perder.

Touro

O Papa

Na união há força, mas sempre com o cuidado que a experiência te deixou. Ouça os conselhos e reflita para que tudo saia como você espera. Deixe de lado aquele relacionamento superficial que só alimenta o seu ego e procure aquela pessoa que te valoriza e alimenta o seu coração. Trabalhe o mérito porque você é um ser especial e ficará bem desde que mude de atitude.

Gêmeos

Os amantes

É uma semana de perspectivas econômicas muito boas, mas com muito esforço e dedicação para fazer o trabalho. Você está entusiasmado com tudo o que conquistou e quando colher os frutos se sentirá satisfeito porque ouviu sua intuição e tudo correu conforme o planejado. Você precisa adicionar tempero e diversão ao seu relacionamento porque a rotina está afastando você. Pegue a mão do seu parceiro e dirija-se a esse lugar especial e acenda a chama da paixão.

Câncer

O carro

Você tem um milhão de energia porque quer resolver tudo rapidamente. Pare um pouco para refletir e entender onde está a falha, quando você enxergar perceberá que é melhor ir passo a passo para que as coisas saiam do jeito que você quer. O Carro é uma carta forte que diz que você deve se comprometer a seguir em frente e ser constante no que se propõe. Você precisa de uma mudança na sua vida sentimental, chega de ir sozinho a todos os lugares, de dizer que não precisa de ninguém. A palavra tem poder e você deve pensar positivo.

Leão

A força

Seus medos de enfrentar uma nova oportunidade devem cessar. Você é inteligente, tem uma intuição maravilhosa e uma capacidade de resolver conflitos e liderar, então este momento levante-se e comece com aquele projeto que você já tem pronto e que será o seu futuro para crescer profissionalmente. Você está passando por alguns conflitos com seu parceiro, diferenças que podem ser resolvidas com uma conversa franca e sincera. Promova-o e encontre-se novamente por amor e paixão.

Virgem

O eremita

É um momento com alguns obstáculos que você terá que enfrentar, mas nada que não possa superar. A carta adverte que você deve examinar cuidadosamente as decisões que toma e, para isso, deve reservar um tempo para refletir. Se você está insatisfeito com seu parceiro e sente que as coisas não vão bem e que por mais esforço que faça não cresce, é melhor deixar pra lá e seguir seu rumo. Faça isso com equanimidade e equilíbrio emocional.

Com informações do site Nueva Mujer