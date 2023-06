5 perfumes masculinos nacionais que se destacam atualmente

Se você está afim de adquirir um novo perfume, mas não quer gastar muito dinheiro, as fragrâncias nacionais são as mais indicadas.

Com milhares de aromas disponíveis, fica até difícil escolher qual combina mais com o seu estilo e a proposta que você está buscando. Mas com a ajuda do youtuber ‘Coloral’, do canal ‘Homem Cheiroso’, esse problema tem solução.

Confira a seguir 5 perfumes nacionais que, segundo o especialista, valem a pena comprar em 2023.

Essencial Único - Natural

Lançado em 2022, figurou entre os melhores perfumes daquele ano. Um perfume mais quente, ideal para ser utilizado durante a noite. Possui alta fixação e projeção.

As notas de topo são Açafrão, Ishpink, Noz-moscada, Pimenta Rosa e Pomelo. As notas de coração são Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia e as notas de fundo são Âmbar, Ládano, Cumarina, Benjoim, Mirra, Baunilha, Opoponax e Almíscar.

Zaad Expedition - O Boticário

Um perfume mais fresco e cítrico, sem perder o lado sedutor. Também lançado em 2022, se encaixa mais em dias quentes.

As notas de topo são Gin, Notas Aquáticas, Notas Verdes, Bergamota, Toranja, Mandarina, Laranja, Maçã e Tomilho. As notas de coração são Sálvia, Alecrim, Pimenta Preta, Noz-moscada, Carvalho, Violeta e Rosa e as notas de fundo são Vetiver, Sândalo, Notas Metálicas, Almíscar, Notas Amadeiradas, Cedro, Patchouli, Couro e Âmbar.

Travis Macho Moda - Pocket Parfum

Um perfume mais refinado, ideal para eventos ou ocasiões especiais, devido ao aroma diferenciado.

Suas notas de saída Bergamota, Pera e Heliotrope. No corpo leva Benjoin, Sândalo e Baunilha e finaliza com Musk, Fava Tonka e Incenso.

Homem Tato - Natura

O perfume Tato pertence a linha Homem, uma das mais famosas da marca. Seu aroma lembra o importado ‘Bvlgari Man in Black’, um perfume quente e amadeirado.

Pimenta Preta, Cardamomo, Açafrão e Pataqueira são as notas de topo, seguidas por Íris, Sândalo, Cashmeran e Patchouli no coração Couro, Cumarina, Âmbar e Almíscar no fundo.

Strong Intention - Eudora

Um perfumão potente e ideal para encontros, principalmente em dias mais frios.

As notas de topo são Notas Aromáticas, Bergamota, Folhas de Cedro e Frutas Aquáticas. As notas de coração são Madeiras Transparentes, Flor de Laranjeira, Violeta e Noz-moscada e as notas de fundo são Âmbar, Almíscar, Fava Tonka, Patchouli, Sândalo, Cacau e Couro.

