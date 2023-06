3 penteados e cortes de cabelo para disfarçar a papada após os 40 anos que você vai amar

Disfarçar a papada pode ser uma necessidade importante para muitas mulheres que têm essa insegurança e precisam desses penteados e cortes de cabelo, que a ajudarão a conseguir isso enquanto parecem fabulosas.

Apenas mudando pequenos detalhes já é mais do que suficiente para se parecer rejuvenescida e estilizada, sem precisar de fazer qualquer tipo de procedimento estético.

Penteados e cortes de cabelo para disfarçar a papada

Este look combina o melhor dos dois mundos. Primeiro, um rabo de cavalo que prende a metade do seu cabelo, e o resto do cabelo solto caindo sobre os ombros. Isso dá um ar jovial e é muito fácil de conseguir todas as manhãs, seja na versão lisa ou ondulada.

Para este estilo, a melhor corte de cabelo recomendado é um long bob que visualmente alargue suas bochechas quando solto e que pode ser usado tanto liso e polido, quanto desfiado.

O coque é sempre bem-vindo

Entre os penteados para disfarçar a papada, este vai te encantar porque é muito prático, confortável e fresco de usar, especialmente durante as estações mais quentes do ano. É importante manter a forma dos cabelos compridos que caem nos lados, pois é graças a eles que desviam a atenção da forma do rosto.

O resto, é pegar o seu cabelo e enrolar de forma ordenada na base do pescoço. Tanto para compromissos formais ou casuais, ficará bem.

Trancinhas de meio lado

Por fim, para alongar o rosto e disfarçar a papada, também se destaca entre os penteados essas tranças que nascem muito próximas à raiz do cabelo, se estendem por um lado e caem nesse mesmo lado, enchendo-nos de beleza e estilo. O restante do cabelo, alisado e solto fará a diferença.

Entre os cortes de cabelo para disfarçar o queixo, os longos e desfiados são os melhores, um bob clássico ou com franja aberta que caia para os lados.