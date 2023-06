Veja como Leão, Virgem, Libra e Escorpião enfrentam o futuro, segundo as cartas do tarot Foto ilustrativa - Pexels - Anete Lusina

A semana quase termina, mas até o próximo domingo (2) muita coisa pode acontecer, não é mesmo? Visto isso, trouxemos hoje as revelações e mensagens das cartas do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Tome cuidado com as distrações no trabalho, Leão, porque isso pode se tornar uma verdadeira “bola de neve” e acabar te prejudicando. Mantenha o foco e assim chegará longe.

Quando falamos sobre o amor, é hora de se posicionar e tomar uma decisão, por mais difícil que pareça.

Virgem

Hora de focar na espiritualidade e reviver todas as suas crenças, pois será algo positivo quando for passar os próximos dias, Virgem.

Sobre o campo profissional, o reconhecimento por todo o seu esforço nos últimos tempos finalmente deve chegar.

Libra

Hora de descansar, Libra, pois você pode se sentir esgotada nos próximos dias devido a rotina que vem adotando.

Sobre o amor, você precisa ser mais flexível e compreensivo, senão seu relacionamento não andará para frente.

Escorpião

Esteja preparado, Escorpião, pois é possível que enfrente situações inesperadas quando falamos sobre o campo profissional. Mantenha a calma e confie em sua intuição para solucionar problemas que podem surgir.

Por fim, quando falamos de amor, é preciso aprender a perdoar e não viver com rancores.

