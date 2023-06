Relacionamento: seu parceiro pode estar te evitando e estas são as possíveis 7 razões

Quando um parceiro começa agir estranho no relacionamento, é natural pensar sobre o que você pode ter feito de errado para deixá-lo desta forma. No entanto, nem sempre tem a ver com você.

Se afastar de alguém pode dizer muito mais sobre quem está se afastando, do que sobre a pessoa que “ficou no vácuo”. Sendo assim, fica difícil conviver com alguém que te evita, sem saber a raiz do problema. Vários ‘dates’ acabam até mesmo descartando suas companhias, deixando-as sem saber o real motivo.

O pensamento de “o que eu fiz para esse alguém ter se afastado?” acaba recaindo sobre as costas de quem foi ignorado. Contudo, existe um termo para entender melhor a atitude dessas pessoas: o ‘ghosting’.

Entenda o ‘ghosting’

O termo ‘ghosting’ vem da palavra ‘ghost’, que no inglês e significa fantasma. Isso acontece quando uma pessoa que você se relaciona começa a desaparecer e te ignorar.

“O ‘ghosting’ pode acontecer em qualquer relacionamento interpessoal... É uma experiência frustrante que pode deixar a outra pessoa confusa, magoada e rejeitada. qualquer explicação”, explica a pesquisadora e pós-doutora Janneke M. Schokkenbroek, ao Psychology Today.

Extraído da mesma fonte, abaixo estão as razões mais comuns pelas quais ‘ghostings’ acontecem.

