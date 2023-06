Os signos do zodíaco que não dão moleza na conquista

Quando se trata de conquista, alguns signos podem se fazer de difíceis e não facilitam no caminho até o seu coração por alguns motivos.

Confira quais são:

Gêmeos

Por mais que ele pareça muito aberto a conquista e disponível, chegar até o coração desse signo não é uma tarefa fácil. Ele tem vários jogos para seduzir e ser seduzido, o que deixa mais difícil calcular a rota e entender se ele está realmente desenvolvendo sentimentos ou não. A incerteza quase sempre é usada a seu favor.

Câncer

O canceriano é realmente apaixonado e entregue, mas ele tem uma tendencia especial em se fazer de difícil, o que aumenta se ele gosta de alguém. Ele prefere que os outros passem por algumas provas para demonstrar quem são e o que sentem, antes de entregar sua confiança. Podem fazer a conquista virar um jogo de paciência e dedicação.

Leão

O leonino apaixonado é intenso e dedicado, mas quando ele está no lugar de ser conquistado, isso pode mudar bastante. Seu orgulho é grande e ele espera que o outro se desdobre para demonstrar gestos especiais e fazer esforços. Superar obstáculos para ganhar a recompensa no final tende a se tornar seu jogo.

Virgem

O virginiano pode exigir o que as pessoas já não estão acostumadas: formalidade. Por isso, esse signo parece exigente. Ele quer passar as etapas claras da conquista, o romantismo e as intenções. Entender o plano amoroso que ele tem em mente é o jogo que torna a conquista mais complexa, pois ele precisa que suas expectativas sejam alcançadas.

