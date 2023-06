Os 3 signos que devem confiar nas mudanças de julho de 2023

As energias do começo de julho de 2023 são de transformações e alguns signos devem confiar nas mudanças que podem acontecer.

Confira quais são:

Sagitário

Existem transições e mudanças acontecendo logo no começo de julho de 2023, mas é preciso se manter seguro e sem medo. As transformações trazem algo muito importante e o ajudam especialmente em relação a projetos e finanças. Uma maior satisfação dependerá desses movimentos que podem inicialmente deixá-lo em alerta.

Aquário

As mudanças chegam de cara em tudo o que envolve relacionamentos, parcerias e vida amorosa. É importante recordar que transformações profundas acontecem para fortalecer conexões e caminhos que serão seguidos. Conecte-se com a intuição para ser guiado e confie no processo, pois ele nem sempre é fácil, mas será essencial. É uma fase de muita avaliação e poder de decifrar a verdade.

Peixes

Existem mudanças importantes chegando quanto a uma relação que já não pode permanecer em sua vida, principalmente envolvendo amizades. Confie nos caminhos que se abrem e se fecham agora, pois eles marcam uma etapa de superação e desapego que é necessária. Seguir em frente de cabeça erguida e com paz nutrirá os bons sentimentos.

