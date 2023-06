Numerologia revela as previsões para o futuro e como encontrar um grande amor com base no seu nome completo

Hoje queremos ir um pouco mais longe e usar a numerologia do relacionamento, que vai prever o seu futuro no campo do amor.

Ao contrário do anterior, isso é feito adicionando as letras do nome e sobrenome que aparecem na sua certidão de nascimento, como detalhado pelo site Cosmopolitan.

Seguindo a tabela que deixamos abaixo, faça as contas e você vai se surpreender. Confira:

numerología

O significado dos números na numerologia

Número 1

Você é o oposto do menos em mais, pois transborda confiança e carisma. Claro, não importa o quão perto você esteja de seus (milhões) amigos, você precisa de sua privacidade. Você se dá bem com os números 1, 2, 5 e 9.

número 2

Quando você se compromete, você o faz com todas as consequências. Você adora estar perto do seu parceiro, ter detalhes dignos do ‘diário de Noa’... É por isso que você se dará maravilhosamente bem com alguém que compartilhe seu número e com 2, 4, 6 e 8.

Número 3

Inconstante: isso é o que mais te define. Você não gosta de gravatas e pensa que é livre como o vento. Agora, você adora seduzir e é ótimo nisso. Para você os números 1, 5, 7 e 8.

Número 4

Sua vida tem que estar em completo equilíbrio, porque se você não souber disso você entrará no drama, algo que você odeia com todo o seu ser. Encontre alguém tão legal quanto você ou 2, 4, 6 e 8 ou será uma bagunça.

Número 5

Olá espírito livre! Essa intelectualidade e engenhosidade que definem você significa que você nunca pode estar disponível para ninguém por mais de cinco minutos por vez. Então vá com o seu tipo ou um 1, 8 e 9.

Número 6

Sem segurança você não é nada. Além do mais, você faz de tudo para evitar que seu equilíbrio fique desequilibrado, o que faz com que você tenha um dom natural para resolver conflitos. Principalmente entre seus amigos, os mais importantes da sua vida. Você ficará muito confortável com o 2, 4, 6 e 8.

Número 7

Acorde número 7! Estamos na vida real e, mesmo que você ache que seu relacionamento é uma comédia romântica que sempre acaba bem, nem sempre é assim. Não o culpamos, você é todo algodão doce e, como você, 3, 5, 7 e 9 são doces.

Número 8

Você só pede duas coisas em um relacionamento: ter tudo sob controle e sentir que pode confiar 100% no seu parceiro. Parece que você é tão organizado e entra em pânico toda vez que uma peça do seu quebra-cabeça se move. Eles não vão te dar dores de cabeça 2 ou 3, 4 e 6.

Número 9

Para uma pessoa te preencher, você precisa que ela não te prenda, seja tão criativa quanto você e te siga em todas as suas loucuras. Portanto, encontre um 1, 2, 5 e 7.

Com informações do site Cosmopolitan