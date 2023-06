NASA: Rover Perseverance captura uma rocha assustadora em formato inesperado na superfície de Marte

Marte nunca havia sido explorado da forma como o fazem os instrumentos do Perseverance da NASA. Um rover que percorre os terrenos do planeta vermelho e um pequeno drone chamado Ingenuity que sobrevoa os céus marcianos nos dão uma visão sem precedentes do nosso vizinho planetário.

A mais recente sobre a exploração de Marte conta com uma implicação curiosa e científica. Especialistas que analisavam as imagens do rover detectaram uma estranha e inquietante rocha em forma de donut ou rosquinha.

Embora Homer (Os Simpsons) possa ficar completamente louco com esta fotografia, os cientistas afirmam saber o que é esta curiosa rocha posta no chão de Marte.

Roca Marte. NASA

Astronomos e astrofísicos responsáveis por revisar os dados do rover Perseverance informam que a fotografia foi tirada com o instrumento SuperCam Remote Micro-Imager da nave da NASA. Eles detalham que esta rocha tranquilamente "poderia ser um grande meteorito junto com pequenas partes".

O achado ajuda a uma melhor compreensão da formação de solos marcianos e, se confirmado que é um meteorito, a forma como as rochas estelares interagem com a atmosfera e a superfície de Marte.

O rover Perseverance da NASA aterrou em Marte em 18 de fevereiro de 2021. É parte da missão Mars 2020, cujo objetivo principal é procurar sinais de vida passada em Marte, coletar amostras para a possível volta à Terra e testar novas tecnologias que podem ser úteis para futuras missões espaciais.

Desde sua chegada, a Perseverança tem explorado a região do cratera Jezero, analisando rochas, coletando amostras e enviando imagens impressionantes do cenário marciano.