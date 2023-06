Five Nights at Freddy’s: o que é e por que causa tanto furor nas redes sociais? Reprodução

A aparição do primeiro avanço de Five Nights at Freddy’s causou furor nas redes sociais. Aqueles que conhecem a franquia de videogames explodiram de emoção pelas referências cinematográficas da saga de terror, que pode ser jogada nas consolas de Xbox, PlayStation e Switch.

Mas houve um fenômeno estranho nas redes sociais. Há um grupo de pessoas que ficou empolgado com o lançamento do trailer, pensando que é apenas um filme de terror simples. Para eles, aqui está esta crítica, na qual explicaremos o que significa o lançamento deste longa-metragem.

Sobre a produção de Five Nights at Freddy’s

O filme conta a história original da franquia. Um homem com problemas financeiros aceita um trabalho de guarda de segurança em uma franquia de comida abandonada, chamada Freddy Fazbear’s Pizza.

Dentro do local há cinco animatrônicos: Freddy Fazbear, Bonnie, Chica e Foxy, que estão possuídos por crianças que morreram em assassinatos sangrentos. Estes quatro vilões buscam o quinto membro de sua banda e tentarão com a filha do sujeito que aceitou o emprego, já que ela é levada ao local no dia do desenvolvimento do filme.

“É o cão?”: Inteligência Artificial responde qual é o animal mais inteligente do mundo

Josh Hutcherson é o protagonista do filme (Mike Schmidt, guarda de segurança). Sua filha é a vítima a quem eles deram atenção, chamada Abby Schmidt, interpretada pela pequena Pipper Rubio. A Universal Pictures e a Blumhouse estão por trás da produção executiva do filme, que já começa a chamar a atenção.

+ Você pode se interessar por estes conteúdos de nosso portal: