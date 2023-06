Esta é a forma como Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes enfrentam o futuro, segundo o tarot

A semana quase termina, mas até o próximo domingo (2) muita coisa pode acontecer, não é mesmo? Visto isso, trouxemos hoje as revelações e mensagens das cartas do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Atenção, Sagitário, pois as cartas alertam que este é o momento ideal e que os astros cooperam para que você possa desenhar quais são suas metas e planos para o futuro.

Quando falamos sobre o campo emocional, é importante se abrir e compartilhar aquilo que sente.

Capricórnio

As cartas deixam um importante conselho, Capricórnio: confie mais em seu companheiro, caso contrário isso pode acabar prejudicando seu relacionamento.

Além disso, é possível que sinta nos próximos dias uma maior necessidade de se desconectar, algo que é totalmente normal.

Aquário

Assim como indicado para outros signos, Aquário, as cartas alertam para ter cuidado no campo profissional, principalmente com distrações que podem se tornar uma verdadeira “bola de neve” e te prejudicar a longo prazo.

Por fim, não guarde tudo para você. Abra seu coração e sentimentos para alguém de confiança, pois isso vai te fazer bem.

Peixes

As cartas alertam, Peixe, que para que seu relacionamento avance será preciso que se comunique de forma mais sincera e clara. Evite rodeios na hora de se expressar.

Por sua vez, aproveite meios criativos para demonstrar suas emoções e não se reprima.

