Esses são os melhores contratipos do perfume Bleu de Chanel Imagem: Pexels/Isidor Bobinec

Bleu de Chanel é um dos perfumes importados mais combinados entre os homens. Por esse motivo diversas outras fragrâncias tentam chegar próximo ao seu aroma, contudo, nem todas conseguem.

Se você já sentiu o cheiro de Bleu sabe que suas notas se destacam e por esse motivo esse perfume é tão famoso entre os homens. Porém, com seu alto valor nem todo mundo consegue adquirir uma fragrância deste tipo.

Mas nem tudo está perdido. Confira a seguir os melhores contratipos de Bleu de Chanel.

Like a Boss - Nuancielo

As nota de topo deste perfume são Limão Verdadeiro ou Siciliano, Hortelã, Pimenta Rosa e Toranja. no corpo leva Gengibre, Iso e Super, Noz-moscada e Jasmim e no fundo Ládano, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Vetiver, Incenso, Cedro e Almíscar Branco.

Tag-Him - Armaf

As notas de topo são Toranja, Limão, Pimenta Rosa e Bergamota. As notas de coração são Gengibre, Hortelã, Lavanda e Noz-moscada e as notas de fundo são Vetiver, Sândalo, Patchouli e Cedro.

LEIA TAMBÉM: Perfumes compartilháveis perfeitos para todos os gêneros

Luar - Pocket Parfum

Limão Siciliano, Toranja, Pimenta Rosa, Bergamota, Coentro, Hortelã e Aldeidos são as notas de topo, seguidas por Melão, Jasmim, Gengibre, Noz-moscada no coração e Ládano, Patchouli, Sândalo, Cedro, Âmbar, Incenso e Madeira de Âmbar no fundo.

Bleu Luxury - Bleu de Chanel

As notas de topo são limão verdadeiro ou siciliano, hortelã, pimenta rosa e toranja. As notas de coração são gengibre, iso e super, nóz-moscada e jasmim e as notas de fundo são ládano, sândalo, patchouli ou oriza, vetiver, incenso, cedro e almíscar branco.

Bleu - Valentino Viegas

Noz-moscada, Pimenta-rosa, Menta picante, Limão, Laranja e Toranja são as notas de saída, seguidas por Jasmim, Cedro, Vetiver, Gengibre e Notas Secas no meio e Cistus labdanum, Patchouli, Sândalo, Olíbano no fundo.

The Blue - In The Box

As notas deste perfume são Limão Siciliano, Toranja, Pimenta Rosa e Hortelã; Ládano, Gengibre, Noz-moscada e Jasmim e Incenso, Vetiver, Cedro, Sândalo e Patchouli.