Duas importantes descobertas sobre o universo serão anunciadas esta semana; saiba quais são

Duas importantes conferências de imprensa sobre o universo foram anunciadas para esta quinta-feira, 29 de junho, que revelarão duas notícias importantes para a comunidade científica.

Descobrimento de ondas gravitacionais

O Observatório Norte-Americano de Nanohertz para Ondas Gravitacionais (NANOGrav) está coordenando um anúncio global que lançará luz sobre a pesquisa realizada pela International Pulsar Timing Array (IPTA) e um consórcio mundial de detectores de ondas gravitacionais.

O anúncio envolve o Fundo de Ondas Gravitacionais, ou GWB. Ele é frequentemente conhecido como o zumbido de fundo do universo. Detectar esse zumbido de fundo seria um grande problema, já que revolucionaria a nossa compreensão dos primeiros dias do universo.

A teórica de Física Susan Scott da Universidade Nacional da Austrália e do Centro de Excelência ARC para o Descobrimento de Ondas Gravitacionais falou sobre isso: “Por exemplo, a radiação eletromagnética não fornece uma imagem do universo antes do momento da última dispersão. No entanto, as ondas gravitacionais podem nos fornecer informações desde o início da inflação, aproximadamente 10-32 segundos após o Big Bang.”

Descobrimento de neutrinos

O segundo anúncio de quinta-feira, erroneamente associado ao anúncio do NANOGrav nas redes sociais, é do Observatório de Neutrinos IceCube construído nas profundezas do gelo antártico.

Este detector de partículas está procurando neutrinos, partículas subatômicas que são incrivelmente difíceis de detectar devido à sua falta de carga e à sua massa que é praticamente inexistente.

Esta habilidade semelhante à de um espectro de atravessar o nosso mundo em massa e passar despercebido ganhou aos neutrinos o apelido de “partículas fantasma”. Isso também os torna em sujeitos ideais para estudar eventos cósmicos distantes, uma vez que o seu caminho e características permanecem relativamente inalterados no seu ambiente enquanto voam pelo espaço.