Carolina Herrera mostrou o lado mais elegante desta estampa, quebrando suas regras de estilo

Há anos, o animal print tem sido um tópico de debate para as amantes da moda, pois muito se falava que por ser uma estampa sensual, acabava tornando-a vulgar em seu estilo, impedindo a elegância no visual das mulheres. Carolina Herrera, no entanto, conseguiu quebrar esse tabu, dando um toque de elegância à estampa.

Look Animal Print Foto: Unsplash (Foto: Unsplash)

A estilista venezuelana nos deu uma aula de estilo ao misturar esta estampa polêmica, ignorando suas próprias regras de elegância, nos mostrando que a estampa de animais é tudo, menos ‘vulgar’, provando que é sábio mudar de opinião.

Carolina Herrera quebrou suas próprias regras e usou animal print

Tudo em excesso é ruim, não importa qual seja o tipo de estampado, peça ou cor usada, mas algumas pessoas decidiram fixar seus olhares na estampa animal pela excentricidade de suas características: ousado e chamativo, este estilo é muito mais do que o estereótipo que lhe foi imposto.

Para Carolina Herrera, as peças clássicas, cores claras e a quantidade certa de cor são básicos no estilo das mulheres a partir dos 40 anos, mas, recentemente a designer de 84 anos se aventurou ao usar este estampado que, sim, é elegante!

No final de 2022, Anne Hathaway foi a modelo com a qual Carolina Herrera gritaria ao mundo que a estampa animal nunca morrerá e que todos devemos usar, ao revelar este look para a Vogue Hong Kong.

Como usar estampa animal de forma elegante?

A designer soube adicionar toques de estampa de animal de forma elegante a um dos seus looks, combinando scarpin de salto baixo com a estampa de oncinha. Enquanto isso, o seu look foi composto por meias marrons, saia midi caqui e um casaco vermelho.

Usar o animal print com moderação adicionará o toque certo de elegância e sensualidade que faltam ao seu look.

Lembre-se de que, para escolher a peça certa de estampa animal, o primeiro passo é adaptá-la ao seu tipo de corpo. Tenha em mente qual área você deseja destacar, pois é uma estampa muito chamativa, seja para criar um efeito visual de quadris mais largos com uma calça ou uma silhueta estilizada com uma blusa.

Leia também: