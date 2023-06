“A Inteligência Artificial mudará o mundo, assim como foi com computadores e a eletricidade”, afirma executivo do Google

A aposta da Google pela Inteligência Artificial está aumentando. Uma das pessoas por trás disso é James Manyika, vice-presidente da empresa e responsável por essa linha de pesquisa.

Acadêmico, consultor e especialista em robótica, nascido em Zimbabwe há 57 anos, Manyika explica que a IA não é algo novo, mas tem várias décadas de desenvolvimento. No entanto, o aumento nos últimos anos é enorme.

Para Manyika, “a Inteligência Artificial mudará o mundo, como os computadores ou a eletricidade”. Ele disse isso em uma entrevista ao jornal espanhol El País, que você pode ler no seguinte link (pago).

“Há 25 anos, quando fiz o meu doutorado em robótica, ninguém entendia do que estávamos falando. As pessoas ainda não perceberam de que, muito antes dos chatbots, já estavam se beneficiando dessa tecnologia”, disse.

Até o medo à tecnologia foi renovado: antes por meio de romances ou filmes, agora com declarações de figuras como Elon Musk, contrárias à IA. “Parte do medo que temos em relação à Inteligência Artificial vem da incapacidade de aceitar que as máquinas também podem fazer coisas criativas”, destaca Manyika.

O vice-presidente do Google falou sobre a “sensibilidade” da Inteligência Artificial. Ele acredita que a IA pode ser usada para ajudar a melhorar a vida das pessoas, mas também deve ser usada com responsabilidade. Ele afirmou que a empresa está comprometida em garantir que a IA seja usada de maneira segura e responsável.

Em outra entrevista, Manyika tranquilizou os medos sobre a “sensibilidade” da Inteligência Artificial.

“Elas (IA) não são sensíveis. Eles não têm consciência de si mesmos”, enfatiza o executivo. “Elas podem exibir comportamentos que se assemelham a isso, porque lembre-se de que eles aprendem com a gente”, disse.

Ele esclareceu durante entrevista que somente os seres humanos tem consciência de si e do mundo. “Somos seres com sentimentos, emoções, ideias, pensamentos, perspectivas. Tudo isso foi refletido nos livros, nas novelas, na ficção. Então, quando (as máquinas) aprendem disso, elas constroem padrões a partir disso. Por isso, não me surpreende que o comportamento exibido às vezes pareça que talvez haja alguém por trás. Mas “não há ninguém lá. Estes não são seres conscientes”.