7 conselhos econômicos de Coco Chanel para ficar mais elegante

Carolina Herrera tornou-se famosa não só pelos seus românticos designs que exaltam a beleza feminina, mas também pelas suas famosas e controversas regras de estilo que a colocaram no olho do público amante da moda, com muitas de suas dicas sendo levadas à risca.

Mas existe outra estilista muito famosa que também quis partilhar mais do que aprendeu ao longo da sua vida com aqueles amantes de moda, Gabrielle Chanel, um ícone da moda, foi sem dúvida uma mulher controversa, mas visionária.

Nascida a 19 de agosto de 1883 em Saumur, França, sua vida foi marcada por uma série de eventos que, em vez de deixá-la para baixo, a transformaram em uma lenda da indústria da moda, passando de uma trágica infância desde a morte de sua mãe, quando seu pai, Albert Chanel, um vendedor ambulante, enviou seus filhos para trabalhar no campo e deixou suas filhas num orfanato, onde Coco, como era chamada, aprendeu a costurar.

Coco Chanel Foto: Unsplash (Foto: Unsplash)

Foi Coco Chanel quem reinventou a moda feminina, deixando para trás os espartilhos e vestidos pomposos e dando liberdade à moda feminina após trabalhar ao lado de Étienne Balsan, um homem rico que a introduziu à arte dos tecidos, onde aprendeu a fazer chapéus.

Posteriormente, conheceu quem seria seu grande amor Arthur Edward ‘Boy’ Capel, e se mquerer acabou se tornando a musa do designer francês.

Enquanto seu companheiro mantinha relações amorosas com outras mulheres, Chanel não deixou de amá-lo, pelo menos não até sua morte, quando a designer criou seu icônico ‘Little Black Dress’ esse vestido elegante e preto que não deixou de estar vigente até hoje.

Sua moda começava a se tornar algo confortável e próximo, unindo duas classes sociais diferentes.

Os conselhos de Coco Chanel para ser uma mulher elegante

1. Escolha a simplicidade;

2. Use acessórios simples;

3. Seja discreta;

4. Vá com confiança;

5. Não exagere na maquiagem;

6. Seja autêntica;

7. Seja consciente da moda, mas não a siga cegamente.

Ao contrário de Carolina Herrera, Coco Chanel libertou as mulheres na era pós-guerra, apostando em looks muito mais esportivos, casuais e até jovens, esquecendo-se dos pomposos vestidos e incômodos corsets.

Brilhante e feroz, a estética que Chanel propõe vai além, apostando na exaltação da beleza feminina, permitindo às mulheres de baixa renda aproximarem-se da moda dos milionários, usando cores como o preto e texturas como lã, seda e veludo, adicionando aos seus desenhos acessibilidade, simplicidade e preço.

