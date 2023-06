5 perfumes femininos BARATÍSSIMOS e com alto poder de fixação e projeção Imagem: Pexels/Efigie lima Marcos Efigie lima Marcos

Para quem gosta de colecionar perfumes, se deparar com fragrâncias baratas ou em promoção são os momentos mais felizes. Contudo, se espera que esse tipo de aroma com menor custo-benefício tenha uma qualidade inferior ou não fixe muito bem na pele. Mas o canal do Youtube ‘Um Cheiro’ prova o contrário.

Confira a seguir 5 perfumes femininos baratos, que projetam e fixam muito bem.

Far Away Beyond - Avon

Lançado em 2021, este perfume possui a junção de notas amadeiradas com baunilha, o que combina com dias mais frios ou para ser utilizado a noite.

As notas de topo são Pera, Pimenta Rosa, Bergamota e Semente de Cacau. As notas de coração são Cedro, Flor de Laranjeira, Jasmim, Trufa de Chocolate e Creme de Leite e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Sândalo, Almíscar e Chantilly.

Capricho #BeMyself - O Boticário

Outro perfume adocicado e com bom custo-benefício, BeMyself ainda pode ser encontrado em lojas online. A nota que se destaca é o coco, também indicado para dias frios.

No topo leva Mandarina e Bergamota, seguidas pelo coração em Jasmim, Violeta, Lilás, Cyclamen e Rosa e fundo em Coco, Baunilha, Almíscar, Sândalo e Cedro.

LEIA TAMBÉM: Perfumes compartilháveis perfeitos para todos os gêneros

Luna Absoluta- Natura

Um perfume noturno, potente e ideal para chamar a atenção. Seu aroma inicia com notas mais ‘azedinhas’, fechando com um aroma amadeirado. Perfeito para você se sentir um mulherão.

As notas de topo são Framboesa, Romã, Pera e Bergamota. As notas de coração são Orquídea, Rosa, Jasmim Egípcio, Jasmim e Folha de Violeta e as notas de fundo são Notas Doces, Patchouli da Indonésia, Almíscar, Cashmeran e Cedro.

Our Choice - Primacial

Para mulheres que gostam de perfumes contratipos, uma boa indicação é Our Choice, inspirado em My Way, de Giorgio Armani. A fragrância possui o famoso cheiro de chiclete, podendo ser utilizada em qualquer estação.

Flor de Laranjeira e Bergamota são as notas de topo, seguidas por Tuberosa e Jasmim no coração e Baunilha, Almíscar Branco e Cedro da Virgínia no fundo.

Eliana Cristal - Jequiti

As notas de topo são Groselha Preta, Violeta, Pera, Limão e Mandarina. As notas de coração são Frésia, Heliotrópio, Ylang Ylang e Jasmim e as notas de fundo são Ameixa, Pêssego, Âmbar, Baunilha, Sândalo, Patchouli e Almíscar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes masculinos modernos ideais para se sentir mais jovem

⋅ Esses são os 5 melhores perfumes femininos importados do mundo que você deve conhecer

⋅ Esses são os melhores contratipos do perfume Bleu de Chanel