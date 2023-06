Perfumes masculinos modernos ideais para se sentir mais jovem

Existe uma gama imensa de perfumes para você escolher, seja nacionais ou importados. Contudo, algumas delas podem se destacar, sejam pela qualidade, pelo bom custo-benefício ou ainda pelo estilo.

E um dos estilo mais buscados pelo público masculino é o moderno. Contudo, engana-se quem acha que aroma moderno é um perfume criado recentemente, pois algumas das fragrância que você confere a seguir foram elaboradas há muitos anos e mesmo assim se mantêm atuais.

Confira a seguir 6 perfumes masculinos ideais para se sentir mais jovem, segundo o canal ‘Macho Moda’.

212 Heroes - Carolina Herrera

As notas de topo deste perfume são Pera, Gengibre e Cannabis. As notas de coração são Gerânio e Sálvia e as de fundo Almíscar e Couro.

Ferrari Black - Ferrari

No topo leva Maçã Vermelha, Ameixa, Lima e Bergamota, no coração Canela, Jasmim, Cardamomo e Rosa e no fundo Baunilha, Âmbar, Almíscar e Cedro.

Invictus Platinum Paco Rabanne

As notas de topo são Absinto e Toranja. As notas de coração são Hortelã e Lavanda e as notas de fundo são Cipreste e Patchouli.

Night Caviar - Paris Elysees

Absinto, Anis e Erva-Doce são as notas de topo, seguidas por Lavanda no coração e Almíscar e Casca de Baunilha Negra no fundo.

Sauvage - Dior

As notas de topo são deste perfume são Bergamota da Calábria e Pimenta, seguidas pelas notas de coração de Pimenta de Szechuan, Lavanda, Pimenta Rosa, Vetiver, Patchouli, Gerânio e Elemi e as notas de fundo são Ambroxan, Cedro e Ládano.

Absolute Sport - La Rive

Este perfume possui notas de Tangerina, Aldeídos, Laranja e Notas Marinhas; Cedro, Pimenta e Neroli e Âmbar, Almíscar Branco, Baunilha, Fava Tonka, Vetiver e Resina de Elemi.

