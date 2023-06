Perfumes compartilháveis perfeitos para todos os gêneros

Se engana quem acha que perfume possui gênero. Claro que algumas fragrâncias possuem notas que agradam mais um público do que outras, contudo, não há problema nenhum se um homem preferir aromas adocicados ou florais. Assim como uma mulher pode utilizar tranquilamente perfumes mais potentes e amadeirados.

Existem também aquelas fragrâncias chamadas compartilháveis, em que a marca não cria pensando em um público específico, justamente para que não haja nenhum preconceito na hora de escolher o perfume perfeito.

Confira a seguir os 3 perfumes amadeirados compartilháveis que se destacam, segundo a youtuber ‘Alice Yan’.

Uma Tarde na Toscana - Mahogany

Esse é um perfume rosado e almiscrado, com leve toque atalcado e amadeirado. Ideal para ser utilizada no dia-a-dia.

As notas de topo são Pera e Bergamota. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale e Patchouli e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Âmbar.

Imperialis Brasileira - L’Occitane Au Brésil

Lançada em 2016, essa é uma fragrância menos conhecida, mas com um aroma muito agradável. Possui acordes rosados e amadeirados, que se encaixam em qualquer clima e ambiente.

Possui notas de topo em Ameixa, Peônia, Pera e Noz-moscada. Já as notas de coração são Rosa, Íris e Osmanthus e as de fundo Sândalo, Amyris, Patchouli, Almíscar e Âmbar.

Essencial Oud - Natura

Mesmo com uma versão masculina e outra feminina, as duas são agradáveis para qualquer gênero. Possui notas amadeiradas mais carregadas, sendo ideal para o uso noturno.

Pimenta Rosa, Pimenta Preta, Frutas Secas e Damasco são as notas de topo, seguidas Rosa, Priprioca, Jasmim, Pralinê, Bálsamo de Gurjan, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Loukhoum no coração e Agarwood (Oud), Copaíba, Baunilha, Sândalo, Cedro, Âmbar Cinzento, Cashmeran, Patchouli, Almíscar e Ambroxan no fundo.

