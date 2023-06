Os signos que começam julho de 2023 com fortes emoções

Julho de 2023 está chegando e alguns signos do zodíaco devem se preparar para passar por fortes emoções logo no começo dessa fase.

Confira quais são:

Libra

Esse mês começa com possibilidade de desentendimentos e conflitos com pessoas próximas do seu lar ou familiares. É hora de equilibrar o emocional e não se deixar abater por aquilo que precisa ser lidado; resolver é o melhor caminho e é importante ser capaz de pensar para agir com sabedoria, maturidade e calma. Não se desespere também com situações complexas no trabalho, pois é importante ser mais profissional do que nunca!

Escorpião

Uma energia muito intensa de vontade de se conectar e levar suas relações para outro nível podem colocá-lo em um lugar de confrontamento com algumas pessoas. É hora de refletir sobre sentimentos e emoções que pressionam você e os outros, se conectando com seus desejos verdadeiros. Pode ser intenso e difícil, mas é importante assumir aquilo que você quer de verdade para a sua vida e o que o estimula a se envolver.

Capricórnio

Por mais que os sentimentos possam estar mais intensos do que o normal, existe um sentido prático sobre o que funciona ou deve estar em sua vida e aquilo que já não faz mais nenhum sentido. Determinar um afastamento ou a finalização daquilo que já não se encaixa não será fácil para você ou para os outros, mas se trata sobre assumir as verdadeiras necessidades. A intuição e vontade de evoluir junto ao que está alinhado trará grandes transformações. Seja corajoso e busque ter ideias claras.

