Quando se trata de amor, é preciso estar aberto e cultivar a própria segurança para viver as histórias com coragem. No entanto, isso nem sempre é uma tarefa simples e tudo fica ainda mais complicado quando a inseguridade é despertada.

Confira quais são os signos que atrapalham o amor com insegurança:

Câncer

Por mais que acredite no amor como algo fundamental, o canceriano pode ter problemas ao basear muito a sua vida nos outros e não se sentir seguro o suficiente para tomar certas decisões na própria vida amorosa. A alta das suas emoções e a conexão com algumas mágoas podem aumentar essa sensação e acabam travando suas iniciativas e sentimentos, causando inseguranças e estagnação por medo de sofrer.

Virgem

O virginiano é um dos signos que mais foca em ser o melhor e fazer tudo bem, mas o excesso de autocritica tende a prejudicar um pouco suas decisões no amor. Ele pode se blindar tanto que chega a minar um pouco as conexões, não permitindo que elas fluam tranquilamente. Ao focar tanto nas diferenças e debilidades, ele não consegue se sentir seguro para dar novos passos e menos ainda confiar nas pessoas que podem entrar em sua vida.

Libra

O libriano ama a energia cativante da paixão e amor, mas ele também tem problemas para tomar decisões e fica muito dependente da aprovação dos outros. Ao adiar decisões e tirar o corpo fora na hora de resolver algumas questões mais profundas, ele tende a se deixar levar sem controlar muito os sentimentos e o que quer alcançar de verdade com eles. É importante apostar mais no próprio poder!

Peixes

O pisciano pode depender tanto de certezas emocionais depois de algumas decepções no amor que acaba freando qualquer coisa que o deixe mais vulnerável. Quando isso acontece, ele entra no ponto máximo de insegurança no amor e já não ouve mais a própria intuição. Nessas horas é importante redirecionar a energia para se curar e retomar a confiança, pois os sentimentos intensos contidos, uma hora saem do controle e o deixam com as consequências.

