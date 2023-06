Os 3 signos do zodíaco que vivem a intimidade como nunca

1 She's Gotta Have It (David Lee/Netflix)

Junho de 2023 está terminando, mas alguns signos terão a oportunidade de viver em seus últimos dias e iniciar julho com experiencias muito íntimas, que devem marcar a vida de alguma forma.

Confira quais são:

Sagitário

Momento de conversas e aproximações muito íntimas. É importante se manter conectado com intuição que podem revelar informações importantes naquilo que é dito ou não. É hora de confiar no instinto, mas também cuidar da saúde mental para não cair em paranoias ou pensamentos repetitivos. As parcerias desenvolvidas agora significam muito.

Capricórnio

Esse é um momento de muita aproximação e verdade nas parcerias, pois o foco nelas é maior do que nunca. Conflitos podem ser superados e uma sobrecarga é tirada dos ombros. Quem já está amando pode planejar a vida juntos e quem está aberto a novas relações se depara com conexões importantes. O diálogo acontece muito agora é um momento especial para fazer contatos.

Aquário

Algo novo e importante para você: é assim que a intimidade é vista agora. A vontade de que tudo se torne melhor o ajudará a fazer mudanças e notar a diferença que a aproximação, a comunicação e o trabalho em equipe podem fazer. A chance de criar grandes coisas ao lado de alguém é enorme, seja na vida pessoal ou em estudos e assuntos profissionais. Para muitos, é um momento de busca e aprofundamento!

