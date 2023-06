O segredo que eles não contam: como conseguir os melhores preços em outlets

Um outlet é uma ótima alternativa para conseguir produtos de marcas a preços reduzidos, pois nesse tipo de loja normalmente são vendidos produtos de temporadas passadas, inventários liquidados ou produtos que foram devolvidos ou que apresentam algumas imperfeições estéticas que não comprometem a qualidade.

Além disso, existem determinados momentos onde é possível encontrar preços ainda mais vantajosos do que o normal.

Está pronto para ir buscar essas etiquetas amarelas e vermelhas de desconto para comprar sem culpa? Os seguintes dados serão úteis tanto em lojas físicas quanto em outlets online.

Quando obter os melhores descontos em uma loja de descontos?

Mudança de estação

Embora os outlets nem sempre tenham ofertas e liquidações, é possível antecipar preços mais baixos considerando as estações do ano.

Quando uma estação do ano está chegando ao fim, costuma-se liquidar o estoque para deixar espaço para as novas coleções. Isso vale tanto para roupas quanto para produtos usados em estações específicas, como móveis de terraço e piscina, que podem ficar mais baratos quando o outono começa.

Da mesma forma, a roupa de inverno também pode ser encontrada em liquidação quando a primavera chega. Então, quando começar uma nova estação, é o melhor momento para ir ao outlet e garantir novos looks sem pagar mais do que o necessário.

Eventos especiais

Já sabemos que em datas como o Cyber Monday ou o Black Friday é possível encontrar bons preços em diferentes produtos, mas esses não são os únicos períodos do ano para conseguir bons preços em outlets.

Também é possível encontrar descontos nas semanas ou meses que celebram o Dia dos Namorados, o Dia da Mãe, o Dia do Pai, o Dia das Crianças, o Halloween e Natal.

LEIA TAMBÉM: Relacionamento: 6 MITOS sobre infidelidade que talvez você tenha alimentado

Como são datas em que o comércio é potencializado, diferentes marcas são forçadas a oferecer bons preços para competir.

Horas do dia e dia da semana

Aqui as coisas complicam-se um pouco, pois cada loja funciona de forma diferente, mas se você frequenta outlets com frequência e presta atenção (ou sabe com quem conversar), você pode perceber em que horário ou em que dias as lojas têm os maiores descontos.

Por exemplo, alguns outlets poderiam receber novos estoques às quartas-feiras e ter liquidações todas as terças para abrir espaço para os novos produtos. Outras lojas poderiam ter descontos durante as primeiras ou últimas horas do dia para incentivar as visitas e vendas durante os horários mais lentos.

Além das datas estratégicas, para encontrar as melhores ofertas, é conveniente verificar se a loja tem alguma seção ou cabide de liquidações. É comum encontrar grandes descontos em produtos que são as últimas unidades disponíveis, e talvez exatamente o que você precisa esteja por lá, meio escondido, esperando por você a um preço incrível.

Por fim, lembre-se que existem outlets online que oferecem variados produtos com descontos especiais aos quais você pode acessar sem precisar sair de casa.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Burnout parental? Saiba o que é e como lidar com isso

⋅ Perfumes masculinos modernos ideais para se sentir mais jovem

⋅ Moda: 5 cores que farão seus looks muito mais alegres neste inverno