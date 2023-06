Inteligente e nojento: A NASA usa este engenhoso sistema para reciclar 98% da urina e suor dos astronautas

A Estação Espacial Internacional tem sido o lar de muitos astronautas que foram à órbita da Terra para realizar experimentos científicos para a NASA e outras agências de astronomia internacionais. Um deles é explorar o comportamento dos recursos naturais na microgravidade, portanto, o tema da hidratação é um ponto importante.

Uma notícia do portal Engadget destaca uma explicação de como a NASA aproveita todos os recursos da Estação Espacial Internacional (ISS, pela sigla em inglês) ao máximo e sem desperdiçar nem uma gota de nada.

Além disso, eles consideram que é um marco tecnológico, pois poderia se tornar um elemento fundamental em missões tripuladas e estendidas para a Lua ou Marte. E por mais nojento que pareça, a realidade é que não é mais do que um processo semelhante ao que ocorre na Terra, mas no espaço.

A NASA implementou algo chamado Sistema de Suporte de Vida e Controle Ambiental da Estação Espacial Internacional (ECLSS). Através deste processo, eles estão reciclando 98% de toda a água que os astronautas têm na ISS.

Através de um sistema chamado desumidificadores avançados, eles são capazes de capturar a umidade que a tripulação da estação respira e sua enquanto trabalham.

Eles fazem o mesmo com a urina, em um sistema que eles chamam de Montagem do Processador de Urina. Com isso, eles recuperam o que é solto no vácuo e, depois de um mecanismo de destilação, são capazes de produzir água, pois nos componentes soltos pelos astronautas há muita H2O que pode ser recuperada.

"Esta é uma grande etapa na evolução dos sistemas de suporte de vida. Digamos que você coletou 100 libras de água na estação. Você perde duas libras disso e o outro 98% continua girando e girando. Mantê-lo funcionando é uma realização bastante impressionante", disse Christopher Brown da NASA.

Não é nojento?

Se é isso que te preocupa, os cientistas dizem que o que eles estão fazendo na Estação Espacial Internacional é o mesmo que eles fazem com a água potável da Terra, apenas o processo é registrado no espaço.

“O processamento é basicamente similar a alguns sistemas de distribuição de água terrestres, mas é realizado em microgravidade. A tripulação não está bebendo urina; eles estão bebendo água que foi recuperada, filtrada e limpa de tal forma que é mais limpa do que a que bebemos aqui na Terra”, explicou Jill Williamson, gerente de subsistemas de água ECLSS da NASA.