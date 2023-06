Saiba qual o acessório perfeito para realçar a silhueta, segundo Carolina Herrera

Carolina Herrera é uma das mais proeminentes estilistas latinas do setor, e sua experiência e elegância faz com que ela seja uma das estilistas favoritas de celebridades como Jennifer Lopez, Nicole Kidman e Ana de Armas.

Carolina Herrera recomenda o uso de cintos para estilizar a figura

Aos 84 anos, Carolina Herrera tem uma longa lista de coisas que ama, mas sem dúvida, tem entre seus favoritos os cintos, destacando que as mulheres devem usar o acessório em todos os tipos de looks, já que o cinto nos ajuda a destacar e estilizar a nossa figura. Sendo este o acessório predileto para cumprir seu objetivo.

“Adicione elementos que realcem sua silhueta e transformem sua atitude”, disse Carolina Herrera.

Como usar cintos de forma elegante?

Um cinto é uma parte importante de qualquer look. É usado não só para “prender” as calças, shorts ou saias, mas também para dar um toque final ao visual. Mas, para Herrera, existem algumas regras básicas que você deve seguir para usar cintos de forma elegante.

Primeiro, você deve combinar o cinto com os sapatos. Se você estiver usando sapatos escuros, escolha um cinto escuro. Se você estiver usando sapatos claros, escolha um cinto claro.

Em segundo lugar, você deve escolher um cinto que seja da mesma cor ou do mesmo material que sua roupa.

Por último, você deve escolher um cinto que seja proporcional ao seu corpo. Se você tiver uma cintura fina, escolha um cinto fino. Se você tiver uma cintura larga, escolha um cinto mais largo. Seguindo essas regras básicas, você estará pronta para usar cintos de forma elegante.

Confira algumas dicas de acordo com tipos diferentes de cintos

Cintos de corrente

Estes tipos de cintos são o acessório perfeito para realçar a cintura com peças como maiôs, vestidos e saias, deixe que fiquem soltos sobre suas roupas.

Cinto de couro 'Maxi'

Um toque punk nos looks: este tipo de cinto pode ser combinado perfeitamente com vestidos longos de tricô ou com alguns ternos de corte por cima do seu blazer favorito.

Cintos coloridos

Os cintos coloridos podem parecer complicados de combinar, mas uma vez que entende o seu propósito não é tão desafiador. Use-os como um contraste; no caso da Carolina Herrera já a vimos usar peças em preto e branco enquanto usa este acessório vermelho; ou então, escolha a cor de acordo com o tom da estampa do seu look.

