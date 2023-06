Relacionamento: 6 MITOS sobre infidelidade que talvez você tenha alimentado

Um dos maiores receios para pessoas desconfiadas em um relacionamento está na possível atitude de infidelidade por parte do parceiro. Embora não seja algo a se desejar ou esperar das pessoas que você ama, a traição vai depender do autor e não pode ser controlada pela vítima da situação.

Existem diversos motivos para que uma pessoa seja infiel com o parceiro. No entanto, a atitude reflete no caráter de quem é infiel, haja vista a falta de responsabilidade afetiva que foi estabelecida com a vítima de traição. Ainda assim, pelo caminho é natural cativar mitos sobre a infidelidade.

“A infidelidade é uma das principais razões pelas quais as pessoas procuram um terapeuta, sozinhas ou com um parceiro”, escreve o terapeuta sexual Marty Klein, ao portal Psychology Today. “Acredito que ouvi todas as razões possíveis para isso, todas as desculpas possíveis para isso, e todas as reações possíveis a isso. A maioria das pessoas pensa que sabe algo sobre a infidelidade como um assunto geral, mas quando isso realmente ocorre na vida de alguém, elas precisam de libertar rapidamente quaisquer mitos comuns sobre isso.”

Leia mais:

Baseado na mesma fonte, abaixo você confere os pensamentos irreais alimentados em torno da traição.

6 MITOS sobre infidelidade que talvez você tenha alimentado

Mito 1: “Um parceiro vigilante pode prever um ato de infidelidade”. Se uma pessoa quiser trair o companheiro, sempre encontrará um jeito de executar.

Mito 2: “Infidelidade é sempre sobre sexo”. Outras razões que envolvem traição podem estar relacionadas com raiva, autonomia e até mesmo amor.

Mito 3: “Algumas pessoas são apenas ‘viciadas em sexo’”. Esse rótulo é complicado e equivocado.

Mito 4: “É sempre melhor admitir um affair”. Isso vai depender muito do objetivo da pessoa.

Mito 5: “Uma vez traidor, sempre traidor”. Muitas pessoas ficam devastadas e podem mudar.

Mito 6: “Casamentos não podem sobreviver a uma infidelidade”. Pessoas frequentemente se comprometem a transformar seus relacionamentos.

Vale lembrar que: a ideia do artigo é trazer os mitos que envolvem infidelidade, sem apontar qual seria a atitude mais adequada em relação ao contexto. Caso esta seja sua situação, o melhor caminho é refletir sobre formas de não comprometer sua felicidade e buscar ajuda profissional com terapeutas.