Receita de bolo de maizena com apenas 3 ingredientes super fofinho e delicioso; sem fermento e sem farinha de trigo

Confira uma receita de bolo de maizena com apenas 3 ingredientes para fazer em casa facilmente. Uma preparação deliciosa.

A dica saborosa foi compartilhada recentemente no YouTube, pelo canal especializado “Cozinhando com Tatá”, com o tutorial completo.

Como revelado pelo canal, por meio do vídeo, é uma preparação fácil de fazer seguindo as orientações. Confira a lista de ingredientes:

3 Ovos

1 Caixinha de Leite Condensado

2 Xícaras de Amido de milho

Confira o modo de preparo completo (passo a passo) neste vídeo maravilhoso.

Receita de bolo de amendoim com cobertura crocante de festa junina para fazer em casa facilmente

Ainda no clima de festa junina, confira outra preparação maravilhosa: Confira também uma receita de bolo de amendoim com cobertura crocante para fazer em casa facilmente.

A dica saborosa também foi compartilhada no Youtube, desta vez pelo canal Maravilhas da Mary. Confira a lista completa de ingredientes da nova receita:

3 ovos

1/2 xícara de óleo (120ml)

1 xícara e meia de açúcar (240gr)

1 xícara + 1/4 de leite (300ml)

1 pitada de sal

2 xícaras + 2/3 de farinha de trigo (320gr)

1 xícara de amendoim triturado e torrado (120gr)

1 colher de sopa de fermento em pó (10gr)

Cobertura:

1 lata de leite condensado (395gr)

1 caixinha de creme de leite (200ml)

Farofa:

1 xícara de açúcar (160gr)

1 colher de sopa de margarina

1 xícara de amendoim triturado e torrado (120gr)

Confira o modo de preparo completo da receita deliciosa (passo a passo):

