Pesquisador de Harvard revela qual é a melhor música para você se concentrar

A primeira coisa que muitas pessoas ao redor do mundo fazem quando precisam se concentrar em alguma atividade é ouvir sua música preferida. O psiquiatra e pesquisador do cérebro da Universidade de Harvard, Srini Pillay, revelou quais são os tipos de música que uma pessoa deve ouvir para alcançar um alto estado de concentração e conseguir render melhor nas tarefas que precisa fazer.

De acordo com vários especialistas ao redor do mundo, a música que deve ser ouvida é a clássica. Isso se deve ao fato de que este gênero musical oferece uma melodia agradável para todos os públicos.

Por outro lado, o estudo de Pillay indica que: “Depende completamente do indivíduo e do que eles respondem. Como músico e neurocientista de Harvard, descobri que a ‘música familiar’, ou as músicas que cada um desfruta e conhece melhor, são as mais eficazes para maximizar a concentração”, disse o psiquiatra.

Especificamente, foi descoberto que, enquanto os relatórios de divagação mental diminuíram, os relatórios de foco na tarefa aumentaram quando uma música de fundo familiar para o sujeito foi reproduzida. Os autores da publicação de 2020, Luca Kiss e Karina J. Linnell, da Universidade Goldsmiths de Londres, destacaram isso em suas conclusões. Curiosamente, todo o aumento no foco da tarefa poderia ser explicado pela diminuição da divagação mental, com a música não afetando a distração externa.

Isto significa que os humanos estão acostumados a uma melodia que ativa aquela parte do cérebro que nos ajuda com a concentração.

“Há muitas formas como a música pode afetar a capacidade do cérebro para se concentrar”, disse Pillay neste ponto e acrescentou: “Um mecanismo consiste em diminuir o estresse e o cortisol, o que permite que o centro de atenção do cérebro funcione sem interrupção”.

Portanto, se você deseja alcançar um estado de concentração máxima, recomenda-se que você tenha uma “playlist” com sua música favorita.

