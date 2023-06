Os 3 signos do zodíaco que podem passar por conflitos

Mais uma semana começa e alguns signos do zodíaco podem passar por conflitos internos ou externos que movimentam a vida.

Confira quais são:

Áries

As coisas podem ficar mais tensas durante essa semana e é um momento complexo de definir alguns limites, principalmente com as pessoas mais próximas. A tensão no lar pode gerar conflito e é hora de tentar ter mais calma para resolver os problemas, mas sem sacrificar seu espaço e direitos. É importante compreender o que é justo!

Touro

O coração e a mente podem entrar em conflito, o que complica a comunicação e algumas decisões. É hora de equilibrar as emoções e boas estratégias para tomar melhore atitudes, sem deixar de ser coerente com o que você sente. No trabalho ou finanças, é hora de usar a intuição e a atitude para começar a alcançar os objetivos tão sonhados. Sonhe e tome iniciativas!

Gêmeos

Prepare-se para a sensibilidade em alta e a possibilidade de entrar em conflitos internamente ou externamente. É hora de criar alguns limites e passar a cuidar mais da própria saúde física, mental e emocional. Priorize o que sente e crie seu sucesso trabalhando seu interior para ganhar calma, foco e cura daquilo que ainda o machuca de alguma forma.

