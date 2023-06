Numerologia: Descubra qual pedra preciosa é a sua sorte de acordo com a sua data de nascimento

Vamos descobrir, numerologicamente, qual pedra preciosa é favorável para cada número de data de nascimento:

Número 1: Pessoas nascidas nos dias 1, 10, 19 e 28 de qualquer mês do ano

O número 1 é governado pelo Sol. Rubi é a gema mais adequada e aumenta sua sorte abundantemente. Você também pode usar safira amarela e topázio. Melhoram sua saúde e lhe dão sucesso em seus esforços.

Como o rubi pertence ao planeta Sol, é uma pedra preciosa muito poderosa e altamente eficaz. Você deve usar o rubi no dedo anelar da mão direita. Você pode usar a pedra rubi como um pingente.

Número 2: Pessoas nascidas nos dias 2, 11, 20 e 29 de qualquer mês do ano

O número 2 é governado pela Lua. Vestindo pérola branca pode ser muito eficaz para pessoas do número 2. Você também pode usar Olho de Gato. Esses dois aumentam sua sorte abundantemente.

A pérola reduz a raiva e traz calma. Também é benéfico para a saúde, especialmente para quem sofre de depressão, perda de memória, insônia e medo.

Número 3: Pessoas nascidas nos dias 3, 12, 21 e 30 de qualquer mês do ano

As pessoas de número 3 são governadas pelo planeta Júpiter. A safira amarela é benéfica e deve-se usá-la com ouro no dedo indicador ou no pescoço como um pingente. Usar isso aumentará sua sorte e sucesso mundano.

Você também pode usar a ametista, vai te dar tranquilidade e evitar acidentes e danos, além de muitos outros benefícios.

Número 4: Pessoas nascidas nos dias 4, 13, 22 e 31 de qualquer mês do ano

Gomed ou Hessonita é a pedra preciosa mais adequada. Deve ser usado no dedo médio ou no dedo mínimo na quarta-feira ou pode ser usado no pescoço como um pingente.

Usar pode ser altamente benéfico na carreira, profissão e finanças. Pode-se esperar saúde robusta e paciência.

Número 5: Pessoas nascidas nos dias 5, 14 e 23 de qualquer mês do ano

O número 5 é governado pelo planeta Mercúrio. Usar esmeralda pode ser altamente benéfico para você. Ela pode aumentar sua inteligência e conhecimento em grande medida.

Você pode usar no dedo mindinho ou como pingente na quarta-feira. O peso deve ser de pelo menos 5 quilates.

Número 6: Pessoas nascidas nos dias 6, 15 e 24 de qualquer mês do ano

O número 6 é governado pelo planeta Vênus. O diamante é a pedra preciosa mais favorável para você.

Pode ser usado em ouro ou ouro branco no dedo médio na sexta-feira. Usar diamante pode aumentar o amor entre o casal.

Número 7: Pessoas nascidas nos dias 7, 16 e 25 de qualquer mês do ano

O número 7 é governado pelo planeta Netuno. É considerado o número mais importante e um número místico na ciência dos números.

A pedra preciosa da sorte é o olho de gato, que pode trazer realizações notáveis na vida. Pode ser usado na quinta-feira no dedo mindinho em prata.

Número 8: Pessoas nascidas nos dias 8, 17 e 26 de qualquer mês do ano

O número 8 é governado pelo planeta Saturno. A pedra preciosa da sorte é a Safira Azul, que é uma joia muito poderosa e leva a pessoa ao próximo nível de sucesso.

Usar Safira também pode ajudar a se livrar de doenças crônicas, como reumatismo, paralisia, insanidade e perda de energia, etc.

Número 9: Pessoas nascidas nos dias 9, 18 e 27 de qualquer mês do ano

O número 9 é governado pelo planeta Marte. O Coral Vermelho é a pedra mais indicada para pessoas de número 9.

Para melhores resultados, use-o com ouro no dedo anelar na terça-feira. Coral subjuga os inimigos e traz nome, fama, fortuna e boa sorte. Também remove doenças relacionadas ao sangue.

Com informações do site India.com