Funcionária jogou cadeira no patrão após ele ter atitude com a esposa

A influenciar que entrega conteúdos de humor nas redes, Rayssa Buq, relembrou uma história que viveu com um chefe.

O relato logo se tornou viral nas redes e muitos ficaram do lado dela quando ela relevou que jogou uma cadeira em um chefe após ele ter uma atitude com sua esposa.

“Agressão nunca é justificável. Será? Vamos ver. Mais um dia de trabalho com o meu chefe machista. Era eu e a esposa deles juntas no escritório. Ele gritava o dia inteiro com ela e eu não me metia porque não queria apanhar”, conta a jovem.

Ela continua dizendo que um determinado dia, a colega e esposa do chefe perdeu uma venda e uma briga feia começou. Na discussão, pela primeira vez a mulher revidou os gritos do marido.

“Ele ficou desesperado e partiu para cima dela. Tinha uma cadeira na minha frente. Eu só tinha uma cadeira e um sonho, que era impedir aquilo. (...) Peguei a cadeira e chutei a cadeira nas pernas dela. (...) Ele caiu”, explicou.

A jovem disse que ficou com medo e se trancou dentro do banheiro, enquanto a briga continuava, mas ligou para a polícia.

No final da história, Rayssa conta que ainda saiu prejudicada quando os policiais chegaram e a vítima decidiu contar sua versão dos fatos.

Confira a seguir no vídeo completo:

Na Internet, os comentários foram diversos, mas ninguém atacou a atitude de Rayssa. Veja alguns deles a seguir:

“Preciso virar blogueira pra conta meus ocorrido também”

“Foi demitida por fazer a coisa certa? A inversão de valores.”

“Fui demitida por que a minha ex patroa n gostava quando eu usava leggin, e porque segundo ela o marido dela tinha um caso comigo. Detalhe eu sendo noiva e tudo. Não satisfeita com a humilhação que ela me fez passar na loja deles ainda pegou meu celular pra ver minha conversas no WhatsApp. Tanta humilhação por um salário viu.”

“Depois que passa a gente conta esse tipo de coisa. Mas ter que sair de repente do trabalho assim, a gente só pensa no dinheiro, se vai receber, quando. Eu já tive que sair de 2 serviços por causa de assédio, é difícil mesmo ficar em emprego quando se tem homem assim.”

