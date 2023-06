Estes são os principais riscos da Inteligência Artificial, de acordo com Barack Obama

A Inteligência Artificial nos mostrou um falso Barack Obama a dar um beijo a Donald Trump. Também vimos ilustrações do ex-presidente dos Estados Unidos a partilhar um gelado com Angela Merkel e até a dar um discurso no qual se pode claramente ouvir a sua voz, gerada por um mecanismo de aprendizagem automática.

É perigoso. Barack Obama e os gigantes da tecnologia sabem disso. Por isso, quando foi questionado sobre este avanço tecnológico, o ex-presidente dos Estados Unidos, alertado pelas consequências, insta que deve haver regulamentações.

Como exemplo, as redes sociais que, uma vez que se tornaram populares na Internet, não tiveram regulamentação política que pudesse prever as consequências comunicacionais que teriam em todo o mundo.

Leia mais:

“Se deixarmos isso sem regulação, como aconteceu com as redes sociais sem pensar nas consequências, poderíamos ter problemas ainda mais sérios: problemas de segurança nacional, desemprego, desinformação que podem minar nossa democracia, então vamos ter que regular isso de forma inteligente”, disse Barack Obama em uma entrevista com CNN.

“É um perigo se for usado como uma arma política”, acrescenta. Há vídeos que mostram discursos de Obama que insultam gravemente Donald Trump, que notoriamente são realizados com Inteligência Artificial.

Mas o avanço da tecnologia poderia levar a que esses detalhes não sejam perceptíveis e gerar um caos devido a informação falsa ou falso testemunho.

Leia mais notícias: