Esta impressionante área da Via Láctea não tem estrelas e ninguém sabe o motivo

No centro da Via Láctea existe uma área sem estrelas. É um buraco negro supermassivo, chamado Sagitário A*, também chamado de Sgr A* ou Saggitarius A*, com o asterisco pronunciado como “estrela”. Até o momento, o local continua sendo um mistério para os cientistas. Mas por quê?

Um fenômeno desconhecido impede a entrada de astros, ou simplesmente os destrói, como indica María Duarte para em El Confidencial. À sua volta há 200 estrelas que giram em órbitas estranhas, próximas, mas não adentro.

Em 2012, o Observatório de Raios X Chandra da NASA publicou imagens de Sagitário A*, e dez anos depois, o Telescópio Espacial Hubble fez o mesmo. Antes, em 2017, foi a vez do Event Horizon Telescope; em 2021, o Telescópio Espacial James Webb.

Os investigadores da NASA capturaram explosões, destaques de raios X, que podem ser estrelas sendo devoradas pelo buraco negro.

Sera Markoff, da Universidade de Amsterdã, Países Baixos, falava para a NASA sobre o assunto. Os astrônomos podem concordar em grande medida no básico: os buracos negros têm material girando ao seu redor, e parte dele cai no horizonte de eventos para sempre.

“Com todos os dados que coletamos para Sgr A*, podemos ir muito além desta imagem básica”, destacou Markoff.

Já Farhad Yusef-Zadeh, da Universidade Northwestern, trabalha com o Telescópio Espacial James Webb para obter melhores imagens dos arredores do buraco negro.

Em palavras do professor Yusef-Zadeh, “o buraco negro supermassivo de nossa galáxia é o único conhecido que tem este tipo de brilho, o que tornou muito difícil a captura de uma imagem da região, mas também faz com que Sagitário A* seja ainda mais interessante cientificamente”.

A existência de estrelas na área ao redor do buraco negro é muito difícil de explicar para os pesquisadores. É considerado um ambiente extremamente hostil.

De acordo com Andreas Burkert, professor do Observatório Universitário de Munique, citado pelo El Confidencial, “há uma estreita correlação entre a distância de cada estrela ao centro galáctico e a forma de sua órbita: quanto mais perto está uma estrela do centro da galáxia, mais alongada ou excêntrica é sua órbita”.

Nos arredores de Sgr A* não há estrelas com órbitas circulares. Por quê? Ninguém sabe ao certo. Mas denominaram o fenômeno Zona de Evitamento: “A presença de um buraco negro supermassivo”, em palavras de Florian Peissker, da Universidade de Colônia, “cria um mecanismo subjacente que obriga os objetos a se disporem em um padrão não aleatório”.

Talvez no futuro, com os avanços, mais detalhes sejam conhecidos sobre a área.

