Esta é a nova imagem do Android renovada pela Google: nomeado como Andy, a mascote terá um design 3D

Talvez poucos saibam, mas o robô (ou andróide) que acompanha o logotipo do Android tem um nome. O nome dele é Andy e ele faz parte da imagem oficial do Sistema Operacional Móvel desde o seu nascimento praticamente. No entanto, todo esse tempo o design desta mascote permaneceu inalterado, passando por uma mudança apenas recentemente.

É assim que, ao longo dos anos, ao ligarmos nosso dispositivo Android, sempre nos deparamos com o mesmo logotipo para Android: uma imagem plana em 2D de Andy acompanhada por um texto com o nome do sistema operacional móvel, onde sempre se omitiam as maiúsculas para a letra "A".

Já vivemos há mais de 15 anos sob esta distribuição e lógica visual de imagem. Mas finalmente está prestes a mudar e, finalmente, Andy, juntamente com toda a imagem geral do Android, receberá uma merecida atualização.

Leia mais:

Google finalmente converteu Andy em um modelo 3D para a imagem oficial do Android.

De 9to5Google nos chega a revelação de que a empresa confirmou que a próxima versão do logotipo do Android será em 3D. Embora ainda não se tenham todos os detalhes, a realidade é que há meses que esta nova imagem terá começado a ser mostrada de forma indireta.

Desde o CES 2023, já foi implementado o novo design do robô Andy para falar da nova versão do Android. Naquela época, sua presença não era proeminente e todos acreditamos que era um modelo estilizado, não um completo cambio oficial de imagem.

Imagen: Google | El logo de Android será renovado por Google y ahora su mascota Andy finalmente será en 3D.

Mas agora, o site compartilhou uma seleção de capturas de tela do logotipo atualizado com a nova cara de Andy, que pode ser apreciada igualmente no blog The Keyword do Google, onde encontramos uma nova imagem para a marca denominativa do Sistema Operacional.

O logotipo do Android começa com uma letra “A” em maiúsculo, após décadas usando a minúscula, com letras mais arredondadas e a cabeça do Andy em glorioso modelo 3D saindo por cima. Como se pode ver na imagem acima.

Tudo indica que vamos ter que esperar pelo lançamento oficial do Android 14 para ver o novo redesign completo para o Andy.