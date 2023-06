Esses são os 5 melhores perfumes femininos importados do mundo que você deve conhecer Imagem: Pexels/Ali Ahmed

Listar quais são os melhores perfumes do mundo não é uma tarefa tão fácil, principalmente porque os gostos sãos pessoais, logo, um aroma que é agradável para uma pessoa pode não ser tão boa para outra.

Contudo, algumas dessas fragrâncias entram no senso comum de favoritas entre muitas mulheres, logo, é possível citar quais estão entre as ‘melhores’ e mais utilizadas pelo público feminino.

A seguir você confere os 5 melhores perfumes femininos do mundo, de acordo com o canal do Youtube ‘Todo Cheiroso’.

Flowerbomb - Viktor&Rolf

As notas de topo são Chá, Bergamota e Osmanthus. As notas de coração são Orquídea, Jasmim, Rosa, Frésia e Flor de Laranjeira Africana e as notas de fundo são Patchouli, Almíscar e Baunilha.

Este perfume foi premiado com o ‘FiFi Award Best National Advertising Campaign Print 2006′.

Euphoria - Calvin Klein

Suas notas de topo são Romã, Caqui e Acorde Verde, seguidas por notas de coração em Orquídea Negra, Lótus e Champaca e fundo em Mogno, Âmbar, Violeta Negra e Chantilly.

Assim como a fragrância anterior, este aroma foi premiado com o ‘FiFi Award Fragrance Of The Year Women`s Luxe 2006′.

J’adore - Dior

Pera, Melão, Magnólia, Pêssego, Mandarina e Bergamota são as notas de topo, seguidas por Jasmim, Lírio-do-Vale, Tuberosa, Frésia, Rosa, Orquídea, Ameixa e Violeta mo coração e Almíscar, Baunilha, Amora e Cedro no fundo.

J’Adore da Dior recebeu o prêmio ‘FiFi Award Best National Advertising Campaign TV 2007′.

Light Blue - Dolce&Gabbana

Este perfume possui notas de topo em Limão Siciliano, Maçã, Cedro e Câmpanula. As notas de coração são Bambú, Jasmim e Rosa Branca e as notas de fundo são Cedro, Almíscar e Âmbar.

Classique - Jean Paul Gaultier

As notas deste aroma são Flor de Laranjeira, Anis Estrelado, Rosa, Mandarina, Pera e Bergamota; Ylang Ylang, Gengibre, Orquídea, Tuberosa, Íris e Ameixa. e Baunilha, Âmbar, Almíscar, Canela e Sândalo.

