WhatsApp: estas são as 4 coisas que podem fazer você PERDER sua conta e que possivelmente não sabia

WhatsApp: estes são as coisas que podem fazer você PERDER sua conta e que possivelmente não sabia Foto ilustrativa - Unsplash

O WhatsApp está incorporando novas funções ao seu serviço para melhorar a experiência dos usuários. Atualmente, este aplicativo de mensagens instantâneas é o mais utilizada no mundo, com mais de 2 bilhões de pessoas. Diante deste cenário, o app trabalha constantemente para garantir uma comunicação eficaz, sem colocar em risco a privacidade dos usuários.

E é justamente por constante atualizações que muitos usuários podem se deperar com a suspensão de sua conta, que pode ser algo temporário ou até mesmo definitivo.

A suspensão da conta do WhatsApp pode ser devido a vários motivos, principalmente relacionados à violação das normas da comunidade. Visto isso, aqui estão algumas razões que podem levar a empresa a desativar sua conta em todos os dispositivos em que iniciou a sessão:

Spam

O spam é uma mensagem de publicidade com fins comerciais, que é enviada para múltiplos contatos sem o seu consentimento. Portanto, você deve ter muito cuidado ao enviar mensagens de forma automática ou compartilhar um texto para vários usuários, pois o WhatsApp pode identificar sua ação como spam. Isso resultará na suspensão temporária da sua conta.

Usar o WhatsApp Plus

Aos que desconhecem, o WhatsApp Plus é um aplicativo não-oficial semelhante ao app de mensagens instantâneas. O uso frequente desta página pode resultar na perda definitiva da conta. Isso acontece quando geralmente o usuário recebe três alertas.

Enviar conteúdo adultos

Embora esta pareça uma razão óbvia, muitos usuários não a levam em conta. Portanto, você deve estar atento aos arquivos que compartilha, pois se o conteúdo envolve outras pessoas, os bots podem fazer com que você receba uma punição.

WhatsApp: estes são as 4 coisas que podem fazer você PERDER sua conta e que possivelmente não sabia

Usar ‘mensagens bomba’

Conhecidas como “mensagens bomba”, se tratam dos links que afetam o desempenho do seu dispositivo móvel. Isso significa que eles podem parar o funcionamento do WhatsApp. Então, se você é daqueles que compartilham qualquer link, certifique-se de que seja seguro, pois o aplicativo de mensagens instantâneas pode puni-lo se for esse tipo de vírus.