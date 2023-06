Sonda espacial europeia registra fotos ‘brutais’ de Mercúrio a apenas 200 quilômetros de distância; confira

A Agência Espacial Europeia (ESA) tem um dos seus projetos mais chamativos e impactantes com a nave BepiColombo. Um projeto que já desde o ano passado impressionou com uma série de fotografias capturadas por seus instrumentos pelos quais foi possível ver de perto o planeta Mercúrio.

Em Junho de 2022, a Agência Espacial tinha concluído o segundo dos seis sobrevoos de Mercúrio com o firme objetivo de retornar no próximo ano, ou seja, em junho de 2023, para o terceiro antes de chegar à órbita de Mercúrio em 2025.

Essa data finalmente foi cumprida e a ESA divulgou uma nova série de imagens nas quais se pode ver o planeta Mercúrio a apenas alguns 200 quilômetros de distância.

Acaba sendo uma distância considerável para nós aqui na Terra. Mas não é nada quando falamos de milhares de quilômetros que podem separar os planetas. Assim, estamos diante de um dos mais importantes testemunhos fotográficos dos últimos tempos em relação a essa estrela.

Leia mais:

BepiColombo captou novas fotos de Mercúrio e elas parecem ainda mais espetaculares do que as anteriores.

A nova série de imagens foi divulgada através de uma publicação no blog oficial da ESA, onde também são detalhados os detalhes relativos ao progresso da missão com a nave BepiColombo.

Onde o aproximação mais próxima ocorreu em 19 de junho de 2023, ficando a apenas 236 km acima da superfície do planeta Mercúrio, no lado noturno.

Imagen: ESA | BepiColombo ha capturado unos retratos espectaculares del planeta Mercurio a apenas unos pocos cientos de kilómetros de distancia.

Tudo correu muito bem com o voo de sobrevoo e as imagens das câmeras de monitoramento tiradas durante a fase de aproximação próxima do sobrevoo foram transmitidas à terra.

Assista:

Embora o próximo voo de Mercúrio não seja até setembro de 2024, ainda há desafios a serem enfrentados no período intermediário: nosso próximo "arco propulsor" de propulsão elétrica solar de longa duração está planejado para começar no início de agosto até meados de setembro.

Em combinação com os sobrevôos, os arcos propulsores são fundamentais para ajudar o BepiColombo a frear a enorme atração gravitacional do Sol antes que possamos entrar em órbita ao redor de Mercúrio.

Imagen: ESA | BepiColombo ha capturado unos retratos espectaculares del planeta Mercurio a apenas unos pocos cientos de kilómetros de distancia.

É o que destaca Ignacio Clerigo, gerente de Operações da Nave Espacial BepiColombo da ESA, que também aborda no comunicado alguns aspectos das imagens capturadas e compartilhadas acima.

Mercúrio é um planeta impressionante e certamente em 2024 a nova série de imagens nos dará mais surpresas de impacto.