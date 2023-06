Os 3 signos do zodíaco que passam por novas emoções

A última semana de junho de 2023 chega com energias poderosas para alguns signos do zodíaco que passam por novas emoções e precisam lidar com elas da melhor forma.

Confira a seguir quais são e como isso pode acontecer:

Escorpião

As experiencias do passado o ajudam a ter mais fortaleza e compreender algumas emoções novas. Movimentos no trabalho e vida afetivamente. É hora de controlar a ansiedade e evitar discussões. Sentimento de que as súplicas foram ouvidas e as debilidades já não atrapalham como antes.

Sagitário

Boas notícias! Encontros importantes para a sua vida geram emoções novas e inspiradoras. Evite apenas que o ego atrapalhe suas experiencias e o excesso de confiança também. Se desconfiar de algo ou não compreender o que sente, é melhor guardar silencio e esperar até ter mais certezas.

Capricórnio

Suas atitudes para melhorar as coisas geram resultados e novas emoções nascem. Ouça as intuições e os conselhos que chegam, pois serão importantes. Não deixe o estresse atrapalhar e seja mais positivo, sem medo e levando a vida de forma mais ativa. São dias especiais para cultivar o amor e a segurança emocional.

