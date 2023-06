Kate Middleton desafiou Carolina Herrera: 3 looks com as quais ela desafiou suas regras

Kate Middleton desafiou as regras de Carolina Herrera (Theo Wargo; WPA Pool/2018 Getty Images / 2022 Getty Images)

Se há algo que distingue Kate Middleton é o seu estilo clássico e elegante. Não importa a ocasião, a princesa de Gales sempre se apresenta sofisticada em cada um de seus looks.

A chave de Kate Middleton para se tornar em uma referência da moda é optar por peças de qualidade clássica, atemporal e de corte reto. No entanto, a futura rainha do Reino Unido também mostrou que é possível se vestir elegantemente quebrando algumas das famosas regras de estilo da célebre Carolina Herrera.

As regras de Carolina Herrera que Kate Middleton desafiou

Usando preto durante o dia

Uma das dicas mais famosas de Carolina Herrera para parecer elegante após os 40 anos é não se vestir de preto durante o dia. De acordo com a empresária, isso é "exaustivo" e "chato".

Kate Middleton geralmente não veste preto durante o dia a menos que seja para um funeral, mas, ela acabou vestindo em alguns compromissos oficiais.

Por exemplo, em 2017, a princesa visitou, juntamente com seu marido, a fábrica Solihull da Jaguar Land Rover. Nessa ocasião, eles se destacaram com um casaco preto com detalhes brancos da Goat.

Middleton combinou a peça de inspiração militar com calças skinny e botas Russell & Bromley. Por fim, ela completou o look com brincos Kiki McDonough e uma bolsa Mulberry.

Elegante com jeans

De acordo com Carolina Herrera, as mulheres devem deixar de usar jeans após determinada idade e passar “para algo novo” porque as calças jeans são apenas “para os jovens”.

No entanto, a real de 41 anos quebrou esta regra usando conjuntos protagonizados pela peça casual em várias ocasiões. Assim como fez ao visitar o Museu de História Natural em Londres, em 2021.

A princesa de Gales apostou em um par de mom jeans ajustados de cintura alta e perna reta para acompanhar a visita real. Ela combinou-o perfeitamente com um elegante blazer rosa salmão da marca Chloé e uma regata branca por baixo, finalizando o look com tênis branco.

O resultado foi um visual smart casual com o qual mostrou que jeans podem ser usados de forma elegante.

Kate e seus cabelos longos

Um dos traços mais característicos de Kate Middleton é o seu longo, sedoso e luminoso cabelo castanho, que usava mesmo antes de se tornar membro da realeza. nEvidentemente, ela fez mudanças na cor e no estilo, mas o comprimento foi mantido no mesmo.

A decisão de Kate de manter o cabelo longo na sua quarta década de vida vai contra uma das diretrizes de Herrera, que recomenda que as mulheres usem o cabelo curto a partir de “certa idade”.

“Não acredito que o cabelo longo até aqui (passando os ombros) fique bem”, disse a empresária de 84 anos em uma entrevista ao jornal britânico Daily Mail, em 2018.

Leia também: