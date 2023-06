As cartas do tarot e revelações de 26 de junho a 2 de julho de 2023 para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes Foto ilustrativa - Unsplash - petr sidorov

Outra semana já se iniciou e para enfrentá-la da melhor forma possível, é importante ficar por dentro do futuro do seu signo, não é mesmo? Visto isso, trouxemos hoje as cartas do tarot e revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário - A Temperança

Esteja preparado, Sagitário, pois esta semana pode contar com alguns obstáculos em sua vida que precisarão de bastante sabedoria para ultrapassá-los, caso contrário você se verá diante de dificuldades ainda maiores. Hora de tomar decisões.

Por fim, as cartas do tarot alertam para que tenha cuidado com a possessividade, caso contrário isso pode destruir seu relacionamento.

Capricórnio - O Diabo

Assim como indicado para outros signos, esta será uma semana na qual deverá ter mais atenção ao campo profissional, pois as situações mais simples podem acabar gerando conflitos. Além disso, lembre-se que se arriscar sem medir as consequências pode ser algo muito perigoso.

Sobre a vida amorosa, é hora de inovar porque seu relacionamento pode acabar morrendo.

+ Você pode se interessar por estes conteúdos de nosso site:

Aquário - A Estrela

Dias bastantes positivos e tranquilos se aproximam da vida da pessoa de Aquário, o que indica também o momento ideal para que tire um tempo para si e que possa relaxar.

Por sua vez, quando falamos sobre o amor, a pessoa de Aquário entra agora na melhor fase de seu relacionamento.

Peixes - A Lua

Existem verdades que por mais duras que sejam precisam ser vistas e aceitas, Peixes, pois somente assim é que vai conseguir se desprender do passado e avançar em sua vida.

Além disso, as cartas alertam para que preste mais atenção ao seu redor, pois as oportunidades profissionais vão passar diante de você nos próximos dias.

+ Siga lendo mais conteúdos de nosso portal: