As cartas do tarot e revelações de 26 de junho a 2 de julho de 2023 para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Outra semana já se iniciou e para enfrentá-la da melhor forma possível, é importante ficar por dentro do futuro do seu signo, não é mesmo? Visto isso, trouxemos hoje as cartas do tarot e revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão - A Força

O medo de fracassar tem gerado bloqueios em sua vida, Leão. As cartas do tarot alertam que esta semana você terá grandes oportunidades e para poder aproveitá-las será preciso que deixe todo este temor de lado. Use e abuse da intuição para que possa seguir seu caminho.

Por fim, embora as divergências na vida de casal sejam totalmente comuns, no seu caso em específico uma boa conversa pode ser a solução que tanto espera para resolver os conflitos.

Virgem - O Eremita

Semana intensa e com alguns desafios que podem aparecer em seu caminho, Virgem, mas nada que não possa ultrapassar. Tire o tempo necessário para refletir e avaliar o melhor caminho a seguir.

Sobre o campo amoroso, o tarot alerta que se sente que já se esforçou o bastante e as coisas não avançam, talvez seja a hora de deixar essa pessoa ir embora. Priorize sua saúde emocional.

Libra - A Justiça

Algumas situações estão te levando ao limite, mas não se esqueça que você tem o total controle sobre aquilo que se mantém em sua vida. Visto isso, reflita sobre aquilo que realmente deseja e não permita que eventos negativos dominem suas decisões.

Quando falamos sobre a vida amorosa, o tarot alerta que você está se iludindo com alguém que não quer nada sério. É hora de seguir adiante, mas sem se fechar, pois o alguém especial que tanto espera uma hora vai chegar.

Escorpião - A Morte

Fique tranquilo, pois a carta não significa necessariamente algo ruim, mas alerta sobre importantes transformações que chegam em sua vida. É hora de se manter firme em cada decisão que for tomar.

Por fim, não permita que experiências do passado destruam seus possíveis relacionamentos futuros.

