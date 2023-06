As cartas do tarot e revelações de 26 de junho a 2 de julho de 2023 para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer Foto ilustrativa - Pixabay - MiraCosic

Outra semana já se iniciou e para enfrentá-la da melhor forma possível, é importante ficar por dentro do futuro do seu signo, não é mesmo? Visto isso, trouxemos hoje as cartas do tarot e revelações para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries - O Imperador

Esta é a semana na qual deve se organizar para começar um mês da melhor forma possível. Além disso, o tarot alerta que este é um ciclo em que deve resolver pendências e conflitos, o que exigirá bastante paciência e sabedoria.

Por sua vez, quando falamos em amor, agora é o momento de consolidar o relacionamento com seu companheiro. A oportunidade estará diante de você e não deve deixar que ela passe.

Touro - O Hierofante

A união faz a força, não se esqueça disso, Touro. As cartas do tarot alertam que para atingir seus objetivos nos próximos dias será preciso se abrir e aceitar a ajuda e conselho dos demais.

Sobre o campo amoroso, é hora de deixar esta relação superficial para trás, porque nada mais faz do que apenas alimentar seu ego. Saiba que merece mais, porém isso também depende de você.

Gêmeos - Os Amantes

Você já atingiu boa parte daquilo que desejava, Gêmeos, e as cartas ressaltam que muito ainda pode chegar, afetando principalmente a vida financeira, o que não significa que pode sair gastando sem pensar.

Quando pensamos em relacionamento, o tarot deixa como dica que busque alternativas para apimentar a vida a dois. É hora de buscar toda esta paixão que foi se perdendo com o tempo.

Câncer - O Carro

Embora a pessoa de Câncer inicia a semana com a energia ao máximo, as cartas alertam para que pise no freio, isso porque caso contrário erros consideráveis podem acabar acontecendo nos próximos dias.

Por fim, o tarot indica que este é o momento ideal para que se abra para conhecer pessoas novas e apostar em um relacionamento.

