Valorize as suas curvas: confira os melhores tipos de jeans para mulheres curvy

Uma das peças de vestuário mais versáteis, confortáveis e que se adequam a todos os tipos de corpo são os jeans. Sendo assim, não há mulher no mundo que não tenha em seu guarda-roupa um bom par de calças jeans, porque além de te fazer sentir bem, elas dão segurança e são muito confortáveis.

Sejam calças de corte reto ou com um corte despojado, as famosas baggy jeans, os claros e os escuros: há milhares de opções para todos os tipos de corpo. E hoje, vamos falar sobre os que são ideais para mulheres com curvas.

Jeans de cintura alta

Esses calças são as indicadas para destacar a silhueta, pois além de se ajustarem à cintura, elas a realçam. O jeans de cintura alta valoriza completamente suas curvas.

Se o que você procura é mais segurança e conforto, as calças com cintura alta que sejam mais soltas na parte inferior do corpo são ideais, pois estilizam a figura.

Jeans flare

Os jeans que foram famosos nos anos 70 voltaram para ficar. As calças com boca de sino têm a particularidade de criar um efeito visual de equilíbrio entre as suas ancas e a parte inferior do seu corpo.

Estes jeans são os melhores aliados para criar milhares de looks e para disfarçar as curvas.

Jeans estilo cropped flare

Estes jeans são ideais para realçar a silhueta. Assim como os jeans flare, a atenção vai para a parte inferior das pernas, criando uma figura de relógio de areia no seu corpo.

Jeans com corte reto

Estas calças têm um caimento mais clássico: um pouco apertado na cintura, com cós alto e pernas retas, mas soltas.

