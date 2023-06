Restaurante venderá carne de frango ‘artificial’ pela primeira vez em Washington

Washington foi a área escolhida para estabelecer um restaurante com um elemento diferenciador: será vendido pela primeira vez carne de frango artificial. A informação espalhou-se pelo mundo depois que a iniciativa foi aceita pela autoridade de saúde e ter sido aprovada pelo Departamento de Agricultura para a comercialização.

A ‘galinha cultivada’ da empresa será lançada em quantidades limitadas através de restaurantes selecionados, começando pelo restaurante Bar Crenn, do chef Crenn, em San Francisco, de acordo com um comunicado.

Atualmente, as permissões foram concedidas para duas empresas localizadas na Califórnia: Upside Foods e Good Meat.

Carne de frango cultivada (Foto: Lucas Scherer/Embrapa)

A carne de laboratório de cada uma é produzida em grandes folhas. “Good Meat, que já vende carne cultivada em Singapura, primeiro país que permitiu isso, transforma massas de células de frango em filés, nuggets, carne desfiada e espetinhos”. Por outro lado, “na Upside, a carne de laboratório é produzida em grandes lâminas que são depois moldadas em formas como filés de frango e salsichas”.

A venda de carne é cultivada é um grande passo

Essencial para o florescente setor de carne e frutos do mar cultivados e para a indústria alimentícia mundial, a divisão de carne cultivada da empresa de tecnologia alimentar Eat Just, Good Meat, foi aprovada pelas autoridades e pode significar um grande passo no combate à fome mundial.

Ele comentou: "Esta autorização histórica significa que o frango da empresa, produzido diretamente a partir de células animais, agora pode ser vendido aos consumidores americanos".

Antes da comercialização de seu frango cultivado, a Upside Foods foi a outra empresa a concluir o processo de revisão regulatória.

Dado que o frango cultivado é desenvolvido diretamente a partir de células de frango reais, a empresa está sujeita a rigorosas inspeções e normas de segurança alimentar semelhantes às das aves de criação convencional.

Frango integral

Uma vez que a autorização regulamentar for obtida, a Upside Foods já pode iniciar a produção comercial, em grandes quantidades. A empresa anunciou que eles estrearão com um produto de frango com textura integral que contém mais de 99% de células de frango cultivadas”.